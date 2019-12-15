إيران.. شركة يديرها قيادي سابق بالحرس الثوري متورطة بإنتاج أدوية فاسدة

كشف موقع إخباري إيراني عن تورط شركة أدوية يديرها قيادي سابق في الحرس الثوري، بتعمد إنتاج أدوية فاسدة وطرحها للاستهلاك.

ونقل موقع ”إيران واير“ المعارض، يوم الأحد، عن منظمة الغذاء والدواء في إيران ”مطالبتها في رسالة سرية كليات الطب والصيدليات بجميع أنحاء البلاد بسحب ووقف توزيع وبيع 16 صنفًا من إنتاج شركة أسوه للأدوية“.

وبيّن الموقع أن ”الشركة المذكورة تعمّدت إنتاج وتوزيع هذه الأصناف من الأدوية وأغلبها لمرضى السرطان والشلل الرعاش خلافًا للضوابط والمقررات المحددة، حيث تبين أن هذه الأدوية تعدّت تاريخ الصلاحية المعني بالاستهلاك الآدمي“.

وأضاف أن ”شواهد وتقارير عدد من الصيدليات أكدت سوء تأثير أدوية شركة أسوه على متعاطيها، إذ تؤدي إلى تأخر الحالة الصحية للمرضى“، لافتًا إلى أن ”أصناف أدوية تادالافيل ومتفورمين والتي تعالج ضعف الانتصاب وضغط الدم والسكري جاءت ضمن أبرز هذه الأدوية“.

وأكد الموقع أن ”المدير المسؤول عن الشركة، هو محمد تقى دارابي القيادي السابق في قوات الحرس الثوري، وأخوه كاظم دارابي أحد القيادات البارزة المتورطة في عمليات اغتيالات وتصفية لمعارضين إيرانيين في الخارج“.

وأشار إلى أن ”تقى دارابي يُعتبر المتهم الأول في قضية إنتاج وتوزيع الشركة للأدوية غير الصالحة للاستهلاك في حال تقدّمت منظمة الغذاء والدواء ببلاغ رسمي للسلطات القضائية في إيران ضد الشركة“.