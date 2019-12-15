عادات سيئة تضر بصحة العيون.. تعرف عليها

تؤثر كثير من العوامل والضغوط على العين، مثل: الهواء الجاف، والأشعة الفوق بنفسجية، وغيرهما من العوامل التي تؤدي إلى حدوث مشكلات في الرؤية والإبصار والإصابة بأمراض العيون، وهناك عوامل أخرى تؤدي للنتيجة السلبية ذاتها مثل: الإجهاد، وقلة النوم.

وحسب ما نشره موقع ”با- باميل“ الإلكتروني، فإن هناك عادات يومية يقوم بها الأشخاص تؤذي العين وتؤثر على قوة الإبصار بشكل كبير منها:

التبريد والتدفئة المركزية

يعمل التبريد والتدفئة المركزية على تجفيف الهواء في الغرفة بشكل كبير وذلك يتسبب في حدوث مشكلات كبيرة وخاصًة للعيون الجافة، وهي حالة مرضية خطيرة حيث خلوها من عامل الرطوبة يجعلها أكثر عرضة للعدوى ويؤدي إلى جفاف سطح العين والإصابة بأمراض تفاقم الرؤية المزمنة.

وللتغلب هذه المشكلة استخدم في غرفتك مرطبًا للهواء أو ببساطة ضع وعاءين من الماء في غرفتك وسوف يتبخر الماء الناتج عن التدفئة أو التبريد المركزي ببطء وبذلك تزيد الرطوبة في الغرفة.

قلة النوم وصعوبة التنفس

وفقًا للأبحاث الطبية، تحتاج عيناك إلى ما لا يقل عن 5 ساعات للنوم وقد يسبب قلة النوم تشنجات العين والشعور بالوخز وانبثاق الأوعية الدموية وجفاف وحكة العين والرؤية الضبابية وتزداد حدة الأعراض أكثر عند مَن يعانون صعوبة في التنفس أثناء النوم، وذلك يؤدي لإصابتهم بالجلوكوما واعتلال العصب البصري.

فرك العيون

هذا الأمر سيعطيك شعورًا مؤقتًا بالراحة من التعب والحكة في العين، ولكن له آثار سيئة وخطيرة منها ترقق القرنية والمعروف باضطراب القرنية المخروطية وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث مضاعفات كثيرة منها الرؤية الضبابية، الإستجماتيزم، قصر النظر وحساسية العين تجاه الضوء.

سوء التغذية ونقص فيتامين ”ب“

اتباع الحميات الغذائية الضارة وعدم تناول الأطعمة التي تمد الجسم بالمواد الغذائية اللازمة له كالحميات النباتية، يؤدي إلى نقص الفيتامينات في الجسم وخاصًة فيتامين ”ب12“.

وفي بعض الحالات يؤدي نقص ذلك الفيتامين في الجسم إلى فقد البصر لذلك احرص على إدراج تلك الأطعمة في نظامك الغذائي: سمك السلمون والتونة والمكسرات لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والخضراوات التي تحتوي على فيتامين ب، مثل: اللفت، والسبانخ، والفواكه، مثل: المانجو، والبرتقال، والتي تحتوي على الكثير من الكاروتينات.

الإفراط في استخدام قطرات العين

هناك أشخاص يستخدمون قطرات لمعالجة الاحمرار والحساسية بشكل يومي مفرط دون استشارة الطبيب وذلك يشكل خطورة كبيرة للغاية ويتسبب في إصابتها بالعديد من الأمراض ومثل هذه القطرات هو حل مؤقت لفترات قصيرة لذلك الأفضل المتابعة الدورية مع أطباء العيون.

تناول أنواع معينة من الأدوية

هناك بعض الأدوية لها آثار جانبية سيئة على صحة العين، منها: مضادات الهيستامين، ومضادات الاكتئاب، وأدوية خفض الكوليسترول، وحبوب منع الحمل، فكل ذلك يؤدي لجفاف العين.

وهناك بعض المضادات الحيوية ومدرات البول ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تتسبب في حساسية الضوء وبعض من أدوية الربو والشلل الرعاش والاكتئاب ترفع خطورة الإصابة بالجلوكوما، لذلك يجب استشارة الطبيب للحصول على أدوية بديلة بآثار جانبية أقل على العيون.