إلى مرضى السكري.. الكرنب قد يغنيك عن الدواء

يتزايد أعداد مرضى السكري بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعل الحاجة لدواء أكثر فعالية، واحدة من الأمور التي تشغل الكثيرين.

ويعد اتباع أنظمة غذائية غنية بالخضروات والفاكهة، سلاحًا رادعًا لارتفاع مستويات السكر في الدم، وذلك حسبما ورد في موقع ”ذا هيلث سايت“ الطبي.

من هذه الخضروات، الملفوف أو ما يعرف بالكرنب، فهو من الخضروات المهمة لعلاج مرض السكري بشكل طبيعي، كما يعالج أولئك الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وسيكون له مفعول السحر لدرجة قد تغنيك عن تناول الدواء؛ نظرًا لتمتعه بالخصائص الفعالة، ودوره البارز في الوصول للنتائج الآتية:

السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوي الكرنب على خصائص مضادات للأكسدة، ومكونات خافضة لسكر الدم بنسبة كبيرة، وبالتالي فهو دواء لمرض السكري في حد ذاته، الأمر الذي أكدته دراسة أجريت على الفئران عام 2008، تناولوا الكرنب على مدى 60 يومًا، ولوحظ انخفاض السكر في الدم، والسيطرة الكاملة على نسبته.

يساعد على فقدان الوزن

يُعرف الكرنب بأنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنه يخفض مؤشر نسبة السكر في الدم، أو ما يعرف بالمؤشر الجلايسيمي ويرمز له بالرمز GI، وهو تصنيف للكربوهيدرات بمقياس من 0 – 100، بناء على مدى ارتفاع سكر الدم في الجسم بعد تناولها.

بمعنى آخر، ستزيد الأطعمة ذات النسبة العالية من GI، من مستوى السكر في الدم، مقارنة بالأطعمة المحتوية على نسبة منخفضة منه، وبالتالي تناول الكرنب بكميات كبيرة سيعزز من فقدان الوزن، ويسيطر على مرض السكري بالتبعية.

يحسن وظائف الكلى

بما أن الكرنب يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، سيساعد على تعزيز وظائف الكلى أيضًا؛ وذلك لأن الكلى تحاول التخلص من نسبة السكر العالية في الدم عن طريق البول، وفي حال زادت نسبة السكر في الدم لأكثر من 600 ملليغرام لكل ديسيلتر، وهو قياس يشير إلى كمية الجلوكوز في الدم، وقتها سيفقد الجسم السوائل بنسبة كبيرة، ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

يؤثر الجفاف على الدم فيجعله أكثر سماكة وثخانة، وبالتالي يصعب على الكلى التخلص من السكر الزائد به، كما يتسبب الجفاف في زيادة نسبة السكر في الدم، ما يفسر إصابة مرضى السكر بالفشل الكلوي.

يتوجب تناول الكرنب كوجبة جانبية 3 مرات في الأسبوع، وإذا كنت لا تفضل تناوله بطريقة الملفوف، يمكنك إضافته إلى الحساء لتعزيز الطعم، أو تحضيره في شكل عصير مع مزجه ببعض الخضروات لإضافة نكهة مختلفة وطعم مميز، وأخيرًا يضاف الكرنب المسلوق إلى طبق السلطة مع إضافة الملح والليمون.