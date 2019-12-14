7 أطعمة لها قدرة مذهلة على صحتك

تحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية فعالة من الممكن أن تزيد معدل الأيض المعروف بأنه المسؤول عن مدى سرعة هضم الطعام، لكنه أكثر تعقيدًا من ذلك، لأن عمليات التمثيل الغذائي هي المسؤولة عن استهلاك الجسم للسعرات الحرارية التي يتناولها ومدى امتصاصه للمواد الغذائية المفيدة وطرد السموم الضارة.

وتؤدي الصعوبات في عملية التمثيل الغذائي إلى السمنة وأمراض القلب والجهاز الهضمي وعدة أمراض أخرى، بحسب تقرير نشره موقع ”با-باميل “ الإلكتروني.

وقال الموقع إن ”هناك أطعمة تزيد معدل الأيض وتحسن عملية التمثيل الغذائي لتفادي كل هذه الأضرار السالف ذكرها، ومنها 7 أطعمة مثبتة علميًا بسبب قدرتها المذهلة على تعزيز معدل الأيض وتحسين عملية التمثيل الغذائي

الشاي الأخضر

ذكرت العديد من الدراسات الطبية العامة التي أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني أن الشاي الأخضر له قدرة مذهلة على رفع معدل الأيض في الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

وأشارت دراسات متخصصة إلى أن ”تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يقلل من وزن ومؤشر كتلة الجسم وكذلك ضغط الدم لدى الإنسان“، ما يجعله على رأس المشروبات المفيدة.

البيض

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يحسن بدوره من التمثيل الغذائي، ويرفع معدل الأيض داخل الجسم لأنه يحتاج لضعف طاقة الجسم لتحطيم البروتينات أكثر من المواد الغذائية الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن البيض ”يعتبر اختيارًا مثاليًا لتعزيز التمثيل الغذائي، حيث تحتوي البيضة المسلوقة الواحدة على 6.29 غرام من البروتين“.

الفلفل الحار

وأكد التقرير أن إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي ترفع عملية الأيض ويحسن التمثيل الغذائي ويساعد على إنقاص الوزن لأنه يجعل الجسم يشعر بالشبع لفترات طويلة ويمكنه حرق ما يصل لـ50 سعرًا حراريًا بشكل يومي.

العدس

يحتوي العدس على البروتين والعناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد والألياف وكليهما في غاية الأهمية لحدوث عملية أيض جيدة، ويمنع تناول العدس حدوث متلازمة التمثيل الغذائي والتي ترفع معدلات خطورة الإصابة بأمراض ضغط الدم، السكري وأخرى كثيرة.

الجوز البرازيلي

المكسرات بشكل عام مفيدة لصحة الإنسان الجسدية والنفسية ولكن الجوز البرازيلي بشكل خاص له أهمية كبيرة في تحسين عملية التمثيل الغذائي ورفع معدلات الأيض لأنه غني بالسيلينيوم الذي يحافظ على نشاط الغدة الدرقية المسؤولة عن عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي.

وتحتوي الحبة الواحدة من الجوز البرازيلي على 68-91 ميكروغرامًا من السيلينيوم، وهي نسبة أعلى مما يحتاجها الجسم يوميًا لذلك يفضل تناول حبة واحدة حتى لا يتعرض الجسم لأعراض التسمم.

البروكلي والخضروات الورقية الداكنة

ويحتوي البروكلي والخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت على الكثير من الحديد والماغنسيوم وكلاهما مهم من أجل صحة الأيض ومن الأفضل إقران تلك الأطعمة مع الفاكهة مثل الطماطم والليمون لاحتوائها على فيتامين سي، الذي يعزز من امتصاص الجسم للحديد.

والجدير بالذكر أيضًا أن البروكلي غني بمادة كيميائية نباتية تسمى الجلوكرافانين، والتي تعزز عملية الأيض والتمثيل الغذائي وتقي من أنواع معينة من السرطان.

بذور الكتان

وتحتوي بذور الكتان على العديد من البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة والدهون الصحية وتستخدم في علاج متلازمة التمثيل الغذائي، لذلك إضافتها لوجباتك الغذائية تعزز من صحة الأمعاء وترفع معدل الأيض وتحسن عملية التمثيل الغذائي وتُحدث تأثيرًا إيجابيًا على صحة الإنسان العامة.