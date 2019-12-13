تعاني انتشار الشيب المبكر.. إليك هذه الأطعمة

يعد ظهور الشعر الأبيض أو الرمادي أمرًا طبيعيًا لابد منه مع التقدم في العمر، ولكن العديد من الناس يفضلون إخفاءه بالصبغات أو مكافحته بالعلاجات للحفاظ على مظهرهم الشاب، وفي حين أن الأشياء الواضحة مثل التدخين والتوتر تسهم في الشيب المبكر، تلعب التغذية أيضًا دورًا مهمًا في مكافحته.

واتضح أن بعض أوجه القصور في التغذية لها علاقة عالية بانتشار الشعر الأبيض، ولذلك جلبنا لكم من موقع ”هيلث تيب أنسر“، قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد على مكافحة انتشار الشعر الأبيض، لما تتميز به من محتوى غذائي مفيد يساعد الشعر على الاحتفاظ بلونه.

العدس

يعد العدس مصدرًا رائعًا لفيتامين B9 أو حمض الفوليك، والذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى تحول لون الشعر إلى الأبيض مبكرًا، لأنه مهمًا لإنتاج حمض الميثيونين الضروري لتلوين الشعر، ويساعد أيضًا في إنتاج الحمض النووي الريبي RNA.

سمك السالمون

بالإضافة إلى استخدام زيوت الأسماك في الكريمات التي تحافظ على لمعان الشعر، فإنه يمكن لتناول سمك السالمون الغني بالسيلينيوم أن يكافح انتشار الشعر الأييض، لأن السيلينيوم معدن أساسي يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات، ما يحافظ على لون الشعر الطبيعي، كما يعتبر السالمون غنيًا أيضًا بفيتامين (د) وأوميغا 3 والبروتينات التي تعزز صحة الشعر، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على لونه الطبيعي والحماية من انتشار اللون الأبيض.

الأعشاب البحرية

يعتبر تناول الأعشاب البحرية من أسرار جمال الشعر اليابانية، حيث تساعد هذه الأعشاب الغنية بالكولاجين على تعزيز صحة الشعر ولونه بشكل طبيعي، كما أنها غنية بالزنك والفيتامينات ”أ“ و“ج“ وبيتا كاروتين، المعروفين بتحفيز نمو الشعر وإنتاجه.

الكبد

يتصدر الكبد معظم قوائم الأطعمة التي تساعد على منع انتشار الشعر الأبيض، وذلك يرجع إلى ثرائه بعدد من العناصر الغذائية التي تساعد على الحفاظ على صحة الشعر وصبغته الطبيعية، بما في ذلك احتوائه على فيتامين B12 والنحاس والحديد وفيتامين B9و B12، والتي يؤدي نقصها إلى الشيب المبكر.