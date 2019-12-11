بينها الشوكولاته والزبادي.. هذه الأطعمة تدفعك للأرق خلال الليل

أصبح الأرق مشكلة شائعة يعاني منها كثيرون حول العالم، وفي حين أن الأرق قد ينجم عن عدة أسباب تتنوع بين التوتر والضغط العصبي أو نتيجة تعاطي بعض الأدوية، إلا أن تناول بعض الأغذية مساءً أو قبل الخلود للنوم، يكون له تأثير كبير على إمكانية النوم، وقد يسبب الأرق.

وتعدد مجلة ”ميس كيرا“ أطعمة تصعب حصولك على ليلة نوم هادئة، منها الزبادي والشوكولاته والموز.

الموز غير الناضج

تكمن مشكلة الموز غير الناضج في احتوائه على نسبة عالية من مادة الـ“تانين“، والمعروفة أيضًا باسم ”العفص“، والتي قد تسبب الإمساك، حيث تعمل على ابطاء عملية الهضم، ما يؤرق نومك.

الجريب فروت

على الرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية وذات مستويات عالية من فيتامين سي والبوتاسيوم، إلا أن الجريب فروت تساهم في زيادة الحموضة وحرقة المعدة بسهولة، لذا يفضل تجنب تناولها قبل النوم.

الزبادي

يعد تناول الزبادي وخاصة المُنكّه قبل النوم، من أبرز أسباب الأرق، وذلك لأن الزبادي بالنكهات يضاف إليه سكر، ويوصي بتجنب أي أطعمة سكرية قبل النوم.

المعكرونة والخبز

يعد كل من الخبز والمعكرونة من المصادر الغنية بالكربوهيدرات، لذا من المهم تجنبها قبل النوم، لأنه لا يتاح للجسم وقت كاف لمعالجتها، فتؤرق النوم، كما أنها عادة ما تساهم في الكوابيس.

الثوم

على غرار الجريب فروت، سيسبب الثوم حرقة في المعدة يصعب تجاهلها عند النوم، لذا يفضل تجنب أي أطعمة تحتوي على الكثير من الثوم قبل النوم مباشرة.

الشوكولاتة

سواء كانت عبارة عن قطع أو كوب من الشوكولاتة الساخنة، يجب تجنب استهلاك الشوكولاتة قبل النوم، لأنها ستسبب الأرق، وذلك بسبب ما تحتويه من مزيج من السكر والحليب، فضلًا عن احتوائها على نسبة من الكافيين.

شريحة لحم

في حين أن تناول وجبة غنية بالدهون أو نسبة عالية من البروتين سيشعرك بالشبع فترة طويلة، إلا أنها ستؤرق نومك، لأنها تعزز الإصابة بمشاكل عسر الهضم وارتجاع المريء، مما يعيق نومك.

الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من حمض الماليك المعروف بحمض التفاح، بالإضافة إلى حمض السيتريك المعروف بحمض الليمون، ما يساعد في إفراز المعدة للكثير من العصارة الهضمية.

الشاي الأخضر

على الرغم من خصائصه المفيدة والتي تساهم في فقدان الوزن، إلا أنه يفضل تجنب استهلاكه قبل النوم، لأنه قد يزيد من التوتر والشعور بالقلق العام، كما قد يزيد من معدل ضربات القلب.

وبالإضافة لما ذكر أعلاه، يُنصح بتجنب البرتقال والكعك والجبن والبصل والمقليات، والمشروبات الغازية، قبل النوم.