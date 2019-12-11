تعرف إلى أفضل المصادر الطبيعية لـ“الدهون الجيدة“ للإنسان

يعتقد كثيرون أن الدهون مضرة بالصحة، وعلى المرء تجنبها، خاصة فيما يتعلق بفقدان الوزن، لكن ذلك ليس صحيحًا بالمرة، فعلى الرغم من وجود الضار منها، إلا أن أنواعًا جيدة أخرى من مصادر طبيعية بإمكانها أنّ تفيد جسم الإنسان.

ومثل البروتينات والحديد والفيتامينات والمعادن، تعد الدهون الجيدة أيضًا من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، حيث تساعد في امتصاص الفيتامينات، وتعزيز الطاقة، والمساعدة أيضًا في إدارة صحة القلب والدماغ وغيره من فوائد.

ومن خلال مجلة ”بينك فيلا“، نكشف عن أفضل المصادر الطبيعية للدهون الجيدة:

الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل وسمك الرنجة والسردين وزيت السمك أيضًا من المصادر المثالية للدهون الجيدة، حيث تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب وللجسم بشكل عام.

المكسرات والبذور

وفق المجلة، يوصى بتناول مختلف مصادر المكسرات والبذور، مثل اللوز والفول السوداني والبندق، وبذور الشيا والكتان وعباد الشمس أيضًا وغيره، حيث تعد المكسرات والبذور من المصادر الغنية للدهون الجيدة، بالإضافة إلى كونها مصدر غني للبروتينات والألياف والعديد من المعادن.

زيت الزيتون البكر المركز

إضافة إلى زيت السمك وزيت السمسم أيضًا، يعد زيت الزيتون البكر المركز من أبرز مصادر الدهون الجيدة، فضلًا عن احتوائه على مضادات الاكسدة والالتهابات، وتعزيز الجهاز المناعي أيضًا، جنبًا إلى جنب مع فوائد أخرى.

الجبن

جنبًا إلى جنب مع ثراء الجبن بالكالسيوم والبروتين وفيتامين ب 12 والفوسفور والسيلينيوم، يعد الجبن من أفضل المصادر الطبيعية الغنية بالدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

الأفوكادو

الافوكادو غني بالفوائد الصحية، ومن بينها ثرائه بالدهون الجيدة، إذ يحتوي الافوكادو على 77 % من الدهون الجيدة، وهذه نسبة كبيرة لا تتواجد حتى في المنتجات الحيوانية، وبالإضافة إلى الدهون الجيدة، يعد الافوكادو مصدر غني للألياف والبوتاسيوم.

وبالإضافة لما ذُكر أعلاه، يعد البيض والزبادي والشوكولاتة الداكنة من المصادر الغنية بالدهون الجيدة.

ومع الحرص على تناول الأطعمة ذات الدهون الجيدة، ينصح الخبراء بتجنب الدهون السيئة وهي الدهون غير المشبعة، والتي تتواجد في الأطعمة المعلبة والمقلية والسمن النباتي، مع أهمية تجنب الاكثار من تناول اللحوم الحمراء وجلد الدجاج ومنتجات الألبان كاملة الدسم.