أطعمة ينصح بتناولها أثناء تلقي العلاج الكيماوي‎

العلاج الكيميائي لمكافحة الخلايا السرطانية في الجسم، يترك أعراضًا عديدة من بينها جفاف الفم، وتغيرات في حاسة التذوق، والغثيان، والتعب، والتي قد تجعل الأكل مهمة شاقة.

لكن جميع الخبراء يؤكدون ضرورة تناول الطعام الصحي خلال تلك الفترة المجهدة للجسم.

مجلة ”ذا هيلث سايت“ رصدت أطعمة ذات نكهات معتدلة، وسهلة الهضم، وعالية المحتوى الغذائي:

1- الشوفان

يوفر الشوفان العديد من العناصر الغذائية المهمة، وهو ذو مذاق مقبول إذا كنت تعاني من أعراض العلاج الكيماوي مثل جفاف أو تقرحات الفم أو الغثيان، كما يمكن لما يحتويه من ألياف أن يساعد على تنظيم حركة الأمعاء لتجنب الإمساك والاسهال.

2- الأفوكادو

الأفوكادو غني بالفوائد الطبيعية، فهو يحتوي على الكثير من الدهون المفيدة والألياف، التي من شأنها إشباعك ومدّك بالسعرات الحرارية اللازمة عندما تكون شهيتك منخفضة، ولا تود تناول الكثير من الطعام.

3- البيض

من شأن مزيج البروتين والدهون الموجود في البيض، مساعدتك على مقاومة التعب المزمن، والذي يصاحب في كثير من الأحيان العلاج الكيماوي، كما أنه من السهل ابتلاعه إذ كنت تعاني من تقرحات في الفم.

4- المرق

يساعدك المرق على ترطيب الجسم وإنعاشه، خاصةً إذا بدأت تشعر بتغير في مذاق الماء أثناء تلقي العلاج الكيماوي، كما يمكنك إضافة الخضار أو البروتين إليه إذا كنت تشعر بالقدرة على تناول الطعام الصلب.

5- اللوز والمكسرات

يتميز اللوز والمكسرات الأخرى بعدة عناصر غذائية حيوية مثل المنغنيز والنحاس، والتي يكون الجسم في أمس الحاجة إليها أثناء تلقي العلاج الكيماوي، كما أنه يعتبر وجبة خفيفة مثالية.

6- القرنبيط والخضروات الصليبية

البروكلي والخضراوات الصليبية الأخرى غنية بالمواد المغذية التي يحتاجها جسمك، وعلى الأخص يحتوي البروكلي على ”السولفورافان“، وهو مركب نباتي يساعد على حماية صحة الدماغ أثناء الخضوع للعلاج بالكيماوي ومكافحة السرطان.

7- بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين وجبة سريعة رائعة، وهي غنية بالدهون والحديد، ولكن ينصح بالابتعاد عنها إذا كنت تعاني من زيادة في مستويات الحديد في الدم.