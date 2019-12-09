لهذه الأسباب.. احذر من تناول الطعام بشكل سريع

يتناول الكثير من الأشخاص الطعام بشكل سريع للغاية، وهناك من يفتخر بأنه يستطيع إنهاء وجبته بالكامل في وقت قياسي.

لكن الحقيقة أنّه ليس هناك ما يدعو للتفاخر، فالأكل بطريقة سريعة له مخاطر صحية كثيرة وخطيرة.

ونشرت صحيفة ”بينك فيلا“، أنّ الأكل بشكل سريع يضر بصحة الإنسان ويسبب له العديد من الأمراض منها:

عسر الهضم:

هؤلاء الاشخاص الذين يتناولون الطعام سريعًا لا يقومون بمضغه بشكل جيد وفي بعض الأحيان يلجأون للمياه أو المشروبات الغازية من أجل ابتلاع طعامهم وإنهائه بشكل سريع وهذا يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم لأن عدم المضع يُصعب مهمة الجهاز الهضمي ويصيبه بالعديد من المشكلات مثل الإمساك وآلام المعدة والالتهابات.

مرض السكري:

أكل الطعام بطريقة سريعة يرفع مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى مقاومة الجسم لإفراز مادة الأنسولين والذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر بشكل غير طبيعي مسببًا مرض السكري من المرحلة الثانية.

متلازمة الأيض Metabolic syndrome:

وهي مزيج من التشوهات الكيميائية الحيوية والفسيولوجية تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة والتي أحد أسبابها هو تناول الطعام بشكل سريع وعدم مضغه بالشكل الجيد وهي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري وتُعرف متلازمة الأيض أيضًا باسم متلازمة الأيض ”إكس ريفن“.

البدانة والإفراط في تناول الطعام:

من أحد الأمراض التي يسببها تناول الطعام بشكل سريع وعدم مضغه بشكل جيد يستطيع الجسم هضمه فيؤدي ذلك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام وتراكم الدهون داخل الجسم وذلك لأن الدماغ يحتاج إلى ما يقرب من 20 دقيقة لإرسال إشارات الشبع للجسم.

وخلال ذلك الوقت مع الأكل السريع تدخل للجسم سعرات حرارية بشكل مرتفع عن ما يحتاج إليه، لذلك الإبطاء في تناول الطعام مع المضغ الجيد يعطي للمخ وقتًا كافيًا لإرسال علامات الشبع للجسم.

ارتجاع المرئ:

هو مرض ارتجاع الحمض المِعَدي ويعرف بأنه تلف أو ضرر مزمن بالغشاء المخاطي نتيجة ارتداد غير طبيعي لحمض المعدة إلى المريء وأعراضه الأساسية هي حموضة أو حرقة المعدة وتناول الطعام بشكل سريع يصيب الإنسان بذلك الارتجاع، فهذا يتسبب في التهاب الجزء السفلي من المريء عند مدخل المعدة ويُحدث تغييرًا في الحاجز بين المعدة والمرئ.