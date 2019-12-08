حارب اكتئاب الشتاء بهذه الأطعمة

ترتبط بعض حالات الاكتئاب بالأجواء الشتوية أو الخريفية، وتعرف بأنها موسمية، لكن خبراء أشاروا إلى أن بعض الأطعمة تحارب ذلك النوع من الاكتئاب.

ووفقًا للخبراء، تساهم قلة التعرض للشمس في الشتاء وأجوائه الباردة في تراجع مستويات السيروتونين في الجسم، وهو من الهرمونات الأساسية المسؤولة عن إدارة الجوع والحالة المزاجية والنفسية.

وتشمل أعراض الاكتئاب الشتوي، الشعور بالنعاس طوال الوقت، التهيج، ونوبات هلع أيضًا، وفي حين أنه اضطراب موسمي، إلا أن اكتئاب الشتاء قد يسبب أعراضًا حادة.

وأوردت مجلة ”ذا هيلث سايت“، قائمة أطعمة تعزز إطلاق السيروتونين وتحارب اكتئاب الشتاء:

البروتينات

من المهم استهلاك أطعمة تحتوي على البروتينات، 3 مرات في اليوم، حيث تساعد على تعزيز هرمون السيروتونين، بفضل احتوائها على الأحماض الأمينية، ويعد الدجاج والسلمون من أبرز مصادر البروتينات الخالية من الدهون.

المأكولات البحرية

تعد المأكولات البحرية مصدرًا غنيًا للأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تعزز إنتاج السيروتونين، ما يساعد في محاربة الاكتئاب، بما في ذلك الموسمي، فقد أثبت الخبراء أن الذين ترتفع لديهم مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3، يكونون أقل عرضة لخطر الاكتئاب، وتشمل مصادر الأوميغا 3 بذور الكتان والجوز.

التوت

يتميز كل من التوت والعليق والفراولة والتوت الأزرق، بخصائص تكبح إنتاج هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، وتعزيز إنتاج السيروتونين.

الشوكولاتة الداكنة

بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تساعد الشوكولاتة وخاصة الداكنة، على محاربة الاكتئاب، وذلك بفضل احتوائها على مستويات عالية من مركب ”بوليفينول“ الذي يساعد في تعزيز الحالة المزاجية، كما أنه مضاد للأكسدة يحفز إنتاج السيروتونين.

الموز والتوفو

يساهم الموز في تعزيز السيروتونين بفضل احتوائه على الماغنيسيوم وحمض أميني هام يدعى ”تريبتوفان“، ويساعد هذان العنصران على تقليل القلق وتعزيز نوعية النوم، كما يحتوي الموز على سكريات طبيعية وبوتاسيوم تساعد في تعزيز إنتاج السيروتونين، ويعد التوفو أيضًا مصدرًا غنيًا بالتريبتوفان.

وبالإضافة إلى ما ذُكر، يوضح الخبراء أن الأناناس والمكسرات والحبوب، تعد من المصادر الطبيعية التي تساعد في تعزيز إنتاج السيروتونين، كما أشاروا إلى أن الدراسات أثبتت أن ممارسة الرياضة والتعامل بإيجابية مع مختلف الأمور يساعد في رفع مستويات السيروتونين.