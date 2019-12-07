شاهد.. أطباء يضعون إصبع قدم مكان إبهام مبتور

أقدم أيدن أدكنز، من كارسون سيتي بولاية ميشيغان الأمريكية، على تحضير هدية لصديقته في المستودع الخاص به، وبينما كان يستخدم المنشار لتصنيع الهدية من رقائق الخشب، قطع إصبع إبهام يده اليسرى!.

ونقل أدكنز إلى المستشفى على الفور، ثم أخبر الأطباء عائلته بأن أمامهم 4 ساعات حتى يتمكنوا من إعادة إصبعه كما كان، بحسب صحيفة ديللي ميل البريطانية، لكن أدكنز قرر إرجاء العملية حتى يفكر في الأمر.

وأخبر الأطباء أدكنز، بأنه يمكن قطع إصبع السبابة من القدم اليسرى، ووضعه كبديل محل إصبع الإبهام في اليد، وبعد شهور من التفكير قرر أدكنز إجراء الجراحة؛ ليتمكن من العودة لعمله وممارسة مهامه اليومية.

وبعد أسبوع من الجراحة، تمكن أدكنز وبشكل طبيعي من تحريك إصبع الإبهام، وأشاد الأطباء بنجاح العملية، حيث قالت أخصائية العلاج المهني كيلي ناي، المشاركة في برنامج العلاج اليدوي بمستشفى ماري فري لإعادة التأهيل: ”نجح هذا الاجراء الجراحي نجاحًا مذهلًا مقارنة بالإجراءات الجراحية المماثلة“.

ولم تكن هذه المرة الأولى لإجراء مثل هذا النوع من الجراحات التجميلية، ففي عام 1897، أجرى طبيب نمساوي هذا الإجراء الجراحي عن طريق ربط يد المريض بقدمه وتركهما على هذه الحالة لعدة أسابيع، قبل قطع الإصبع الكبير في القدم ووضعه في يده. ثم تطور هذا النوع من الجراحات بمرور الوقت، لكنه يحتاج لوقت كبير ويستلزم وجود 4 جراحين لتتم المهمة بالشكل الأمثل.

ويعد إصبع الإبهام من أهم أصابع اليد، فالأشخاص الذين يفقدون إبهامهم يخسرون طرفًا أساسيًا كان يسمح لهم بفتح قبضات الباب والإمساك بالأقلام والتقاط الأشياء، حيث يقوم إبهام اليد بحوالي 50% من وظائفها لدى بعض الأشخاص.