إذا كنت تعاني من الجفاف.. أطعمة ومشروبات عليك تجنبها 

عندما يتعلق الأمر بالجفاف، دائمًا ما نبحث عن كيفية تجنبه أو اختيار الأطعمة والمشروبات التي تساعد على مد الجسم بما يحتاجه من ترطيب.

وعند الإصابة بالجفاف، سرعان ما نلجأ إلى استهلاك أي مشروب، معتقدين أن أي سوائل ستفي بالغرض مثل الماء، ولكن خبراء مجلة ”ميس كيرا“، قالوا إن هذه ليست الحقيقة، وقدموا أطعمة ومشروبات عليك تجنبها عند الإصابة بالجفاف:

الخرشوف

في حين أن الخرشوف له فوائد صحية، أبرزها تعزيز الجهاز الهضمي، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها، إلا أن خصائصه المدرة للبول هي سبب تجنبه، لأنه سيساهم في تعزيز الجفاف؛ بسبب ما تفقدينه من سوائل.

ماء جوز الهند

على عكس المتوقع، لن يحل ماء جوز الهند مشكلة الجفاف؛ لأنه في الحقيقة أقل ترطيبًا من الماء العادي، ما يجعله خيارًا غير مناسب.

اللحوم المصنعة

هذه اللحوم تكون معبأة بالملح والسكر، فتعمل على امتصاص الماء من الجسم، لذا من المهم تجنبها واستبدالها بلحوم خالية من الدهون، ولحوم الحيوانات التي تأكل النباتات.

شاي الديتوكس

في حين أن شاي الديتوكس يتميز بفوائد عديدة، أبرزها احتواؤه على مضادات أكسدة تعزز صحة الجسم وتخلصه من السموم، إلا أن لشاي الديتوكس آثار ملينة، تسبب إسهالًا متكررًا؛ ما يؤدي للجفاف.

البروتينات والمقليات

إذا كنت تعاني من الجفاف، عليك تجنب الأطعمة ذات مستويات بروتين عالية؛ لأنها ستؤدي لتفاقم حالتك، ويُنصح بتناولها باعتدال، دون مبالغة، كما أن المقليات تحتوي على نسبة أملاح تساهم في الإصابة بالجفاف.

الشمندر

يتميز الشمندر بنسبة عالية من البوتاسيوم تساعد على تخلص الكبد من السموم، بما فيها بعض السوائل من الجسم، كما أن خصائص الشمندر المدرة للبول، تساهم في الجفاف عند استهلاكه بكثرة.

المشروبات الغازية والطاقة

يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الغازية معتقدين أنها يمكن أن تروي عطشهم، ولكن على العكس تمامًا، فما تحتويه المشروبات الغازية من سكر، يساهم في سحب الماء من أنسجة الجسم، ما يسبب الجفاف، ونفس الأمر ينطبق على مشروبات الطاقة، حيث تحتوي على مكونات تسحب السوائل من الجسم.

صوص الصويا

يحتوي صوص الصويا على نسبة عالية من الأملاح، والتي تساعد في سحب السوائل من الجسم، وبالإضافة إلى الجفاف، يمكن لاستهلاك الكثير من الملح أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.

عصائر الفواكه

تحتوي عصائر الفواكه المنتشرة في الأسواق على العديد من السعرات الحرارية والسكر أيضًا، ما يعزز الإصابة بالجفاف، كما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات قد تزعج معدتك.

القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين، والذي يؤدي استهلاكه بكثرة إلى الإصابة بالجفاف، لذا عليك الاعتدال في استهلاك القهوة.