دراسة تكشف عن طريقة جديدة لعلاج سرطان البنكرياس

يعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع مرض السرطان العنيدة، حيث يقاوم جميع العلاجات الحالية، كما يكون للمرضى فرص ضئيلة للغاية للبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بعد تشخيص إصابتهم بالمرض، إلا أن مجموعة من الخبراء حاليًا توصلوا إلى طريقة جديدة قد تساعد في علاج سرطان البنكرياس.

وأُجريت الدراسة، بحسب صحيفة ”نيوكيرالا“، من قِبل ”جامعة تل أبيب“، واعتمد الباحثون على زرع خلايا بشرية مصابة بسرطان البنكرياس في فئران تعاني من نقص المناعة، لفحص كيفية نمو وانتشار المرض.

وخلال الدراسة، اكتشف الباحثون جزءًا يدعى PJ34 ذا آلية تسبب تدميرًا ذاتيًا في خلايا البنكرياس السرطانية أثناء عملية النمو، لكن دون الإضرار بالخلايا السليمة الأخرى.

وعند اختبار فعالية هذا الجزء، تم حقنه في بعض الفئران، وأوضح الباحثون أن هذا الجزيء قابل لاختراق غشاء الخلايا، ولكنه لا يؤثر سوى على الخلايا السرطانية فقط، حيث يتسبب هذا الجزيء في إحداث خلل أثناء عملية ازدواج الخلايا السرطانية البشرية، وهي أساسية لنمو وانتشار الخلايا الخبيثة، مما يؤدي إلى القضاء عليها سريعًا.

ووجد الباحثون أنه بعد شهر من حقن جزيء PJ34 في الفئران المصابة يوميًا لمدة 14 يومًا، ساعدت الطريقة في خفض عدد الخلايا السرطانية في البنكرياس بنسبة 90%، كما لاحظوا اختفاء تام للورم في أحد الفئران.

وبالإضافة إلى فعالية هذه الطريقة، لاحظ الخبراء أنها لم تسبب أي آثار سلبية، ولم تكن هناك تغييرات في الوزن أو السلوكيات لدى الفئران.

وأوضح الباحثون أنهم حاليًا يجرون اختبارات أخرى للتقنية قبل إتاحة تجربتها على البشر، كما أشار الباحثون إلى أنه بالإضافة إلى سرطان البنكرياس، يمكن لهذه الطريقة أن تعمل بكفاءة فيما يتعلق بأنواع أخرى من السرطان المقاوم للعلاجات الحالية.