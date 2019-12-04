5 طرق للوقاية من أمراض الشتاء

أصدرت منظمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة نصائح للمحافظة على الصحة خلال فصل الشتاء، الذي تزداد فيه الأمراض.

ونقلت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، خمس نصائح أعلنتها المنظمة لتجنب أمراض الشتاء المزعجة:

5 وجبات يوميًّا

لا تنسَ الحصول على 5 حصص من وجباتك الغذائية، فتناول الأطعمة الدسمة لن تفيد جسدك ولن تحقق الدفء، فيجب تقسيم طعامك بشكل متوازن على 5 وجبات مع الحرص على توافر الخضراوات والفاكهة الطازجة مع كل وجبة، والإكثار من شرب عصير الليمون البارد بين الوجبات.

شرب الحليب

شرب الحليب يعزز وظيفة الجهاز المناعي في الجسم خلال فصل الشتاء؛ لأن منتجات الألبان هي مصدر جيد للبروتين ولعدة فيتامينات مثل: فيتامين AوB12، بالإضافة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي له دور رئيس في الحفاظ على صحة العظام والتي تتأثر بشدة ببرودة الشتاء.

وشددت منظمة الصحة الوطنية على أهمية شرب الحليب منزوع الدسم أو شبه منزوع الدسم والبعد عن الحليب كامل وقليل الدسم.

ممارسة الرياضة

برودة الجو لا تعني البقاء داخل المنزل، فعليك الخروج وممارسة بعض التمارين الرياضية كالمشي لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط، فقد أكدت منظمة الصحة الوطنية أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر خلال فصل الشتاء تساعد على التحكم في الوزن، بالإضافة لتعزيز دور الجهاز المناعي، وهي وسيلة فعالة للتخلص من القلق والتوتر الذي يُسببه الاكتئاب الموسمي الذي يكثر في فصل الشتاء.

الإفطار

أكدت منظمة الصحة الوطنية أهمية بدء اليوم بوجبة الإفطار، وتوصي بتناول أي نوع من العصائد التي تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أن تناول وجبة الإفطار يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة.

الراحة

على الرغم من شعور الكثيرمن الناس في فصل الشتاء بالنعاس والرغبة في النوم طوال الوقت، وذلك بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، لكن يجب عليك الحصول على قدر معتدل من النوم ليس بالكثير ولا بالقليل، حتى لا يؤثر ذلك على الساعة البيولوجية للجسم.

ويُنصح للأشخاص الذين يعانون الضغط العصبي: القلق والإجهاد، بممارسة بعض التمارين الرياضية والتأمل لتصفية الذهن قبل الخلود للنوم.