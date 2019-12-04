دراسة: المشي إلى العمل يقلل من خطر الإصابة بداء السكري

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يسيرون إلى العمل يقل لديهم احتمال الإصابة بمرض السكري بنسبة 40% مقارنة بالذين يقودون سياراتهم.

ودرس الباحثون في كلية إمبريال كوليدغ لندن وجامعة لندن، كيف أن المؤشرات الصحية المختلفة المتعلقة بالناس ترتبط بالعمل، وذلك باستخدام البيانات من مسح شمل 20 ألف شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حسب ما نقلته صحيفة Medical Xpress.

ووجد الباحثون أن ركوب الدراجات، والمشي، واستخدام وسائل النقل العام كانت جميعها مرتبطة بانخفاض خطر زيادة الوزن من القيادة أو أخذ سيارة أجرة، كما أن الأشخاص الذين يسيرون إلى العمل أيضًا أقل احتمالًا لزيادة الوزن بنسبة 17% من الأشخاص الذين يقودون، وأيضًا هم الأقل فيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم، كما ظهر أن راكبي الدراجات أقل احتمالًا للنصف للإصابة بالسكري من السائقين.

ومعروف أن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وزيادة الوزن هي جميعها عوامل الخطر الرئيسة لأمراض القلب والأوعية الدموية، الذي يُصنف على أنه أكبر قاتل في المملكة المتحدة.

وقال الباحثون إن ”الناس يمكن أن تقلل من مخاطر المشاكل الصحية الخطيرة مثل: النوبات القلبية، من خلال تجنب استخدام السيارة“.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على أن بناء النشاط البدني في الروتين اليومي عن طريق المشي، وركوب الدراجات أو استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى العمل، هو أمر جيد للصحة الشخصية، حسب ما قال ”أنتوني لافيرتي“ من كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدغ لندن.

وذكرت صحيفة Medical Xpress؛ أن 19% من البالغين في سن العمل الذين يستخدمون وسائل النقل الخاصة مثل: السيارات، أو الدراجات النارية، أو سيارات الأجرة، للوصول إلى العمل يعانون السمنة مقارنة بـ 15% من الذين ساروا و 13% من الذين كانوا يعملون.