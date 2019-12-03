”المعطف الأبيض“ حالة طبية تهدد صحة القلب.. هل سبق أن تعرضت لها؟

عادة ما يخاف الأطفال من زيارة الطبيب، وينتابهم الشعور بالخوف والهلع بمجرد إخبارهم بذلك، فيتخيلون عدة سيناريوهات مخيفة سرعان ما تتبدد ولا يظهر لها أثر، ويحدث عند البالغين أيضًا في بعض الحالات، فيما لا يعاني البعض الآخر من هذه المشكلة.

هناك حالة طبية تعرف باسم (المعطف الأبيض)، وتشير إلى الارتفاع المفاجئ بشكل مؤقت في ضغط الدم بسبب زيارة الطبيب، ويبقى الشخص طبيعيًا جدًا ولا يعاني من ارتفاع ضغط الدم بهذه الطريقة، طالما كان جالسًا في منزله، أو بعيدًا عن الأماكن والزيارات الطبية.

ووفقًا لصحيفة ”ميدكال ديللي“، كشفت دراسة جديدة النقاب عن هذه الحالة، وبينت أن الذين يعانون من هذه الحالة يتعرضون لمخاطر أمراض القلب بشكل كبير.

وتحدث راندال زوسمان، أخصائي أمراض القلب بمستشفى ماساتشوستس العام، التابع لجامعة هارفارد، عن هذه الحالة فقال: ”تنطبق أعراض ارتفاع ضغط الدم عند زيارة الطبيب، مع نفس الأعراض التي يشعر بها الشخص عندما يواجه خطر حادثة على الطريق السريع، أو يعاني من ظروف عائلية وعملية صعبة“.

وتشير الدراسات إلى أن ضغط الدم ينخفض ويرتفع بحسب الظروف الحياتية اليومية، فقد يكون الشخص بصحة جيدة بالفعل، لكنه عندما يصاب بارتفاع ضغط الدم من هذا النوع الذي نتحدث بشأنه، وهو (المعطف الأبيض)، يرتفع ضغط الدم بشكل متكرر، وبذلك يواجه دون غيره مشاكل صحية خطيرة، تؤثر على صحة القلب بالتبعية.

ووفقًا للإحصاءات، يعاني واحد من كل خمسة أشخاص من هذه الحالة، وعادة ما يتجاهلها الأطباء ولا يصفون أدوية لعلاجها، ما دفع زوسمان إلى العمل لعلاج المرضى الذين يعانون من هذه الحالة، ولا يشترط تناول المريض أدوية ضغط الدم لعلاجها.

وينصح زوسمان مرضاه باتباع بعض العادات الصحية والسير على نمط غذائي متوازن لفقدان الوزن الزائد، إذ تعد ممارسة الرياضة وتقليل كميات الملح في الطعام، والإقلاع عن التدخين، ومراقبة ضغط الدم باستمرار، من أجل التأكد من معدلاته الطبيعية، باستخدام أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل بشكل صحيح، عوامل صحية مجتمعة تسهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالمرض والسيطرة على المعدل الطبيعي لضغط الدم.

ووفقًا للمبادئ التوجيهية المقدمة من الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية، فإن ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/180، في حين يكون مرتفعًا عند وصوله إلى 130/180 وأكثر.