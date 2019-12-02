لأول مرة.. علماء يعيدون قلبًا ميتًا للحياة تمهيدًا لعملية زراعة أعضاء (فيديو)

من المعتاد أن عملية زرع القلب تتم من متبرع ميت دماغيًا فقط مع وجود القلب على قيد الحياة ولكن لأول مرة يتمكن الأطباء من إنعاش قلب ميت تمهيدًا لزراعته في جسد أحد الأشخاص.

ونشرت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، أن مجموعة من الأطباء بجامعة ديوك الأمريكية بولاية كارولاينا الشمالية، تمكنوا من إنعاش قلب ميت تمهيدًا لزرعة في جسد شخص آخر في سابقة تحدث لأول مرة باستخدام تقنية تسمى بالتروية الدافئة لتنشيط القلب بالدم والأكسجين والمنحلات بالكهرباء وبالتالي سيتمكن الأطباء لاحقًا من زراعة القلوب الميتة بعد إحيائها بتلك التقنية، وقام أحد الأطباء بتوثيق هذه العملية عبر نشر فيديو على موقع ”تويتر“.

يذكر أنه تم زراعة أول قلب بشري في عام 1967 في جنوب إفريقيا، وبحلول عام 2018 تم إجراء أكثر من 3400 عملية زرع قلب في الولايات المتحدة فقط، والآن أصبحت تلك العملية شائعة نسبيًا لكن موت القلب وظروفًا أخرى تجعل الأعضاء غير صالحة للزراعة، ولكن مع هذا الإنجاز الجديد سيتمكن العلماء من زراعة القلب بكل سهولة حتى لو تعرض للوفاة، فمن الممكن إنعاشه بالتروية الدافئة ثم زراعته في جسد المريض.

ويقوم الجراحون بإزالة القلب وتوصيله بسرعة بسلسلة من الأنابيب التي تغذيها ميكانيكًا بالدم والأكسجين والمنحلات بالكهرباء ويتم تنشيط عضلة القلب وتعود مرة أخرى للعمل.