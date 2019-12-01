معجزة طبية.. طبيب لبناني يصنع الحدث في أمريكا بعلاجه لمصاب بالشلل

أعاد الدكتور محمد بيضون، وهو جراح لبناني أمريكي، الأمل مرة أخرى للعديد من مرضى الشلل في جميع أنحاء العالم، بعلاج مريض شلل رباعي وتمكينه من السير مرة أخرى.

بعد حادث وقع قبل عامين وتسبب في إصابته بالحبل الشوكي، قِيل للمريض ”كريس بار“، إنه لن يتمكن من السير مرة أخرى أبدًا، ولكن الدكتور محمد بيضون أثبت أنه ما من مستحيل في الطب.

ووفقا لموقع ”ذا 961“ اللبناني، بدأ الإنجاز الطبي الثوري، عندما تلقى ”كريس“ مكالمة من الدكتور محمد بيضون، أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري، الذي يقود دراسة مبتكرة في مركز أبحاث ”مايو كلينك“ الأمريكي.

وخلال المكالمة، أخبر الدكتور محمد بيضون المريض بدراسته التي تشمل 10 مرضى، والتي يود اشتماله فيها، وأوضح أنه سيجمع الخلايا الجذعية من دهون المعدة قبل حقنها في العمود الفقري لتعزيز قدرة الحبل الشوكي المصاب على تجديد وإصلاح نفسه.

وبمجرد انتهاء الإجراء، بدأ المريض يرى النتائج لأول مرة، وقال كريس إنه ”شعر بالتحسن سريعًا عندما بدأ يشعر بساقه مرة أخرى، وهو شيء لم يحدث منذ عام تقريبًا“.

وقال الدكتور محمد: ”بدأت التحسنات تحدث بسرعة بمجرد ما عالجناه، وكانت هناك أشياء بسيطة مثل استعادته القدرة على ربط حذائه وهي قدرات كان المريض يفتقدها“.

وفي حديثه عن قصته ومشاركته في الإجراء، أخبر كريس بار برنامج ”صباح الخير يا أمريكا“ أنه: ”ممنون للمشاركة في هذه الدراسة، فقد كنت مستعدًا للمحاولة مهما كانت النتائج“.

وكان هذا الإجراء تجريبيًا تمامًا، إذ لم تتم تجربته بالخلايا الجذعية من قبل، كما كان ”كريس بار“ المريض الأول في تجربة الدكتور محمد، والتي أسفرت عن نتائج مذهلة للمريض المشلول.

ووفق مركز ”مايو كلينك“، فإن الدكتور محمد بيضون؛ هو جراح أعصاب مُدرب على جراحة العمود الفقري المعقدة والأورام الشوكية، وهو متخصص في جراحة العمود الفقري التوغلية لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الشوكية، بما في ذلك آلام الظهر وآلام الرقبة وتضيق العمود الفقري والانصهار الفقري.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الدكتور محمد خبرة طبية في العديد من مجالات الطب الفقري، بما في ذلك علاجات الخلايا الجذعية لأمراض العمود الفقري التنكسية وإصابة النخاع الشوكي.

ومن المتوقع أن تثير تجربة الدكتور محمد بيضون اهتمام الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، بعد نجاحها الباهر مع أول مريض.