بعد فقدان 330 كيلوغرامًا.. أسمن رجل في العالم يقف على قدميه للمرة الأولى

صاحب لقب "أسمن رجل في العالم" يقف على قدميه للمرة الأولى بعد فقدانه ما يقرب من 330 كيلوغرامًا في 3 سنوات فقط مع الجراحة والعلاج والنظام الغذائي. . ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يزن المكسيكي خوان بيدرو فرانكو، حاليا 260 كيلوغرامًا ويمشي بمساعدة عصا وتحول من كونه طريح الفراش وعرضة لخطر الموت إلى القدرة على التجول والجلوس بمفرده لكنه ينتظر الآن إجراء عملية جراحية جديدة لإزالة الجلد الفضفاض الذي يعتقد أنه يزن حوالي 95 كيلوغرامًا. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #سمنة #رجل #المكسيك #فيديو #ترند #جديد #تفاعل #لايك #اكسبلور #video #trend #news