السعودية تبدأ بتوطين وظائف طب الأسنان في القطاع الخاص

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الإثنين، إن بلاده قررت توطين وظائف طب الأسنان في القطاع الخاص ليلتحق بالقطاع العام الذي أوقف استقدام أطباء أسنان منذ أكثر من عامين.

وقال الراجحي عبر ”تويتر“: ”أصدرنا بالشراكة مع وزارة الصحة قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان، وذلك في المنشآت بالقطاع الخاص، والتي يعمل بها أطباء أسنان، كلنا ثقة بشباب وشابات وطننا الغالي“.

أصدرنا بالشراكة مع وزارة الصحة قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان، وذلك في المنشآت بالقطاع الخاص، والتي يعمل بها أطباء أسنان، كلنا ثقة بشباب وشابات وطننا الغالي ???????????????? — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) November 25, 2019

ولم يكشف الوزير عن تفاصيل الخطة ومراحلها، وما إذا كانت ستقتصر على إيقاف استقدام أطباء أجانب جدد أم أنها ستشمل إنهاء عقود أطباء يعملون في مراكز صحية خاصة في المملكة.

ونص اتفاق سابق بين وزارتي العمل والصحة، تم الإعلان عنه منتصف العام 2017، على إيقاف استقدام أطباء أسنان أجانب، لكنه اقتصر حينها فيما يبدو على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وقوبل إعلان الوزير بتأييد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن توطين الوظائف أو ما يعرف بـ ”السعودة“ قضية توحد الكثير من السعوديين، حيث يرون في وجود ملايين الأجانب العاملين في بلادهم سببًا لارتفاع نسبة البطالة بينهم، بجانب سلبيات أخرى يعددونها وتشمل نواحي اقتصادية واجتماعية.