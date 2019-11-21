3 فيتامينات تعالج الربو.. تعرف عليها وأفضل مصادرها

يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في تعزيز صحة الإنسان، وعلاج العديد من المشاكل الصحية، خاصة بالتركيزعلى الفيتامينات، إذ تساعد في علاج الكثير من الأمراض، بما في ذلك الربو.

وحسب خبراء مجلة ”فيري ويل هيلث“، هناك أنواع معينة من الفيتامينات تساعد في علاج الربو، سواء تلك الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، أو التي تذوب في الدهون.

الفرق بين نوعي الفيتامينات

تشمل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون: فيتامين A, E, D وK، وتنتقل عبر الجسم في الدهون، وعادة ما تظل هذه الفيتامينات في الأنسجة، وعند الإكثار من تناولها، قد يؤدي ذلك للإصابة بحالة تسمى ”فرط الفيتامينات“.

وفيما يتعلق بالفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، فهي تشمل: فيتامين C ومجموعات فيتامين B، وهي فيتامين B1 وB2 وB3 وB6، بالإضافة إلى فيتامين B5 المعروف باسم حمض بانتوثينيك، وفيتامين B7 المعروف بالبيوتين، وفيتامين B المعقد وهو حمض الفوليك وأخيرًا، فيتامين B 12.

وعلى عكس القابلة للذوبان في الدهون، تقلل الفيتامينات التي تذوب في الماء من خطر الإصابة بفرط الفيتامينات، ومع ذلك، من الهام تناول جرعات معقولة من الفيتامينات عامة.

فيتامينات تساعد في علاج الربو

فيتامين D

يوجد فيتامين D بوفرة في منتجات الألبان، وبالإضافة إلى تعزيزه لصحة العظام، يساعد في التأثير على خلايا مناعية معينة في الممرات الهوائية، بطريقة تقلل من التهاب الممرات كرد فعل على الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، الأمر الذي يساعد في علاج الربو أيضًا.

ويساعد ارتفاع مستويات فيتامين D على الحماية من الإصابة بالربو، حتى للأطفال، كما وجد الخبراء أن قلة مستويات الفيتامين تزيد خطر الإصابة بالربو والتهاب الممرات الهوائية وعدوى الجهاز التنفسي.

وأفضل مصادر هذا الفيتامين: السالمون، الماكريل، المشروم، الحليب والزبادي، بالإضافة إلى الجبن وقضاء وقت أكثر في الشمس.

فيتامين C

يعد فيتامين سي من أغنى المصادر لمضادات الأكسدة، ويتوفر في العديد من الفواكه والخضروات، وتعمل مضادات الأكسدة على توازن ما يُعرف بالخلايا الالتهابية في الرئتين وتوازن الجهاز التنفسي ككل، مما يساعد في الحماية من الربو وعلاجه أيضًا.

وكشف الخبراء أن انخفاض فيتامين سي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالالتهاب المزمن وتلف الرئتين.

وأفضل مصادر هذا الفيتامين: الفلفل الحلو أو الرومي، البروكلي، الخضروات ذات الأوراق الخضراء، الفراولة والطماطم، بالإضافة إلى الليمون والبرتقال.

فيتامين E

تناول ما يكفي من فيتامين E ، يحمي من الإصابة بعدة مشاكل صحية، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والشلل الرعاش ”باركنسون“، بالإضافة إلى المساعدة في علاج الربو بفضل احتوائه على مضادات للالتهاب والأكسدة.

وأفضل مصادره: الأفوكادو، المكسرات، البروكلي، السبانخ، وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون.