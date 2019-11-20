دراسة طبية تكشف فوائد ”أوميغا 3“ في علاج اضطراب فرط الحركة عند الأطفال

رغم أن فائدة مكملات زيت السمك تعد أمرًا محسومًا بين أخصائي التغذية والأطباء، لكن دراسة اختبارية جديدة قام بها باحثو مركز ”كينجز كوليدج“ في لندن؛ أظهرت أن لمكملات ”أوميغا“، تركيزًا أفضل وأكثر تيقظًا عند الأطفال الذين لديهم مستويات طبيعية منخفضة.

العلماء قاموا بتجربة مكملات أوميغا 3 على 92 طفلًا مصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في تايوان.

وقال البروفيسور ”كارمين بارانتي“، الباحث البارز في الطب النفسي، إنه ”بالنسبة للأطفال الذين يعانون نقص أوميغا 3، يمكن أن تكون مكملات زيت السمك خيارًا مفضلًا للعلاجات المنشطة القياسية“.

وأوضح: ”تشكل دراستنا سابقة مهمة للعلاج بالغذاء، ويمكن البدء في استغلال معرفة فوائد الطب النفسي الشخصي للأطفال الذين يعانون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه“.

كما تشير نتائج الاختبار، وفقًا لما نشرته ”ديلي ميل“ إلى ”أنه بعد أن تم اختبار الأطفال ذوي المستويات المرتفعة بشكل طبيعي، أصبحوا أكثر نشاطًا من ذي قبل“.

وتخلُص الدراسة، إلى أن مكملات أوميغا 3 يمكن أن تكون بنفس فاعلية الأدوية لبعض الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ووجد الباحثون أن زيت السمك عمل على مساعدة الأطفال الذين يعانون اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه على التركيز، إذا كانوا يعانون نقصًا في العناصر الغذائية.

ويُعتقد أن مئات الآلاف من الأطفال في المملكة المتحدة وحوالي ستة ملايين في الولايات المتحدة، يعانون اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه وفرط النشاط من أجل التركيز نتيجة لذلك.