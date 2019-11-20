 5 أطعمة تساعد على الهضم السريع

يعاني الكثير منا من وجود مشكلات في الهضم، وهو ما يسمى بعسر الهضم، وهو الشعور بالألم في المنطقة العلوية من البطن أو بحرقة خلف القفص الصدري ويصاحب ذلك تجشؤ وغثيان، وحرقة المعدة، ومرارة بالفم والحموضة، ومن الممكن أن يتطور عسر الهضم ليتسبب في قرحة هضمية أو الأسوأ، الإصابة بمرض السرطان.

وفقًا لما نشرته صحيفة ”بينك فيلا“، فإن هناك أطعمة غذائية تحتوي على أنزيمات هضمية مرتفعة تحسن من عملية الهضم وترفع من كفاءة الأمعاء، لأن أغلب مشكلات الهضم تظهر بسبب انخفاض مستوى الأنزيمات الهضمية مثل البروتياز، والليباز، واللاكتاز، والمالتاز، والسوكرياس التي لها دور أساسي في ضمان حدوث هضم سريع للطعام ومعدة صحية. ومن دون هذه الأنزيمات يُحرم الجسم من البروتينات والفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والمواد المغذية الأخرى التي تدخل إلى مجرى الدم بعد هضم الطعام.

وهذه الأنزيمات تتواجد بشكل طبيعي في خمسة أطعمة هي:

العسل

هو من أكثر الأطعمة الغنية بأنزيمات هضمية مرتفعة مثل الأميليز، البروتياز، دياستاز، وأنفيرتاز ولكن يجب الحرص على تناوله وهو بارد لأن العسل الساخن يحتوي على أنزيمات أقل.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على أنزيم البروتياز، وهو شكلان: الأول بروتيز الزنجبيل (GP-I) و الزنجبيل البروتيني (GP-II)، يعمل على تكسير البروتينات في المواد الغذائية التي نستهلكها أثناء تناول الأطعمة، ما يضمن هضمًا سريعًا، كما يساعد في تقليص انقباضات العضلات التي تبطن الجهاز الهضمي.

الأناناس

يحتوي الأناناس على أنزيمات هضمية مرتفعة مثل البروميلين، الأنزيم البروتيني، فطهو الطعام سواء الدجاج أو اللحم بإدراج فاكهة الأناناس مفيد لصحة الأمعاء ويحقق هضمًا سريعًا وصحيًا.

كمتشي

وهي وجبة كورية تقليدية يسهل تحضيرها وتشبه المخلل وتتكون من الخضراوات مثل الملفوف والثوم والفلفل الأحمر الحار والبصل الأخضر مع الكثير من الملح وتؤكل باردة لاحتوائها على أنزيمات هضمية عالية مثل البروتياز والليباز والأميليز والبكتيريا الجيدة المفيدة لصحة الأمعاء.

المانجو

من أكثر الفواكه الصحية التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء فهي تعمل على تكسير الكربوهيدرات إلى الجلوكوز والمالتوز مع الأميليز وبالتالي ترفع من مستوى الأنزيمات الهضمية وتؤدي لهضم صحي وسريع.

وبالإضافة لجميع ما سبق فإن هناك أطعمة أخرى مثل البابايا، مخلل الملفوف، الأفوكادو، المشمش، الموز والكيوي التي تحتوى على مستوى جيد من الأنزيمات الهضمية والتي تساهم أيضًا في تحسين عملية الهضم وتفادي آثار عسر الهضم السلبية.