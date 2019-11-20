السعودية.. آخر تطورات الوضع الصحي للتوأم السيامي الليبي

أعلن الجراح السعودي العالمي عبدالله الربيعة، عن استقرار حالة التوأم السيامي الليبي (أحمد ومحمد)، واللذين أجريت لهما عملية الفصل الخميس الماضي.

وقال الربيعة، وهو المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية، إنّ حالة الطفل أحمد مستقرة، حيث بدأ الإفاقة وتم رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، ومن المقرر أن يبدأ الرضاعة الطبيعية خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن حالة شقيقه محمد استقرت أيضًا ومن المتوقع رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية، لافتًا إلى أن التوأم، لا يزالان بحاجة ماسة إلى المتابعة الدائمة في وحدة العناية المركزة.

وباشر الفريق الطبي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال المكون من 35 مختصًا، العملية الجراحية المعقدة التي استغرقت 15 ساعة على 11 مرحلة.

وتجري السعودية باستمرار مثل هذه العملية المعقدة، بإشراف الجراح السعودي العالمي عبدالله الربيعة، حيث أجريت 48 عملية ناجحة من هذا النوع لأطفال سعوديين، وآخرين من خارج المملكة، أشهرهم التوأم السيامي السعودي شيخ وشموخ، إضافة إلى توأم سيامي يمني وفلسطيني وتنزاني، خلال السنة الماضية.