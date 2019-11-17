قدم برازك للعلم .. حملة لتدريب الذكاء الاصطناعي على التشخيص

كن صريحًا: متى كانت آخر مرة نظرت فيها إلى برازك؟ ناهيك عن التقاط صور له؟ هذا هو بالضبط ما تحثك شركات جديدة على القيام به، على أمل إنشاء أول قاعدة بيانات لصور براز الإنسان في العالم.

وذكر تقرير نشره موقع Health أن ”شركات Microbial Health و Seed Health و Auggi، وهي شركات ناشئة في مجال الصحة العامة، تقوم بتطوير تطبيق كجزء من حملتها ”قدم برازك للعلم“ give a shit for science، ويطلبون من الناس التقاط صور لبرازهم من أجل جمع 100 ألف صورة من الناس من جميع أنحاء العالم. هدفهم النهائي، لكي يستخدم العلماء البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي لفك شفرتك، وتحديد وتشخيص حالات الأمعاء المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي.

قال أرا كاتز، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي المشارك لـ Seed Health ”لا نفكر دائمًا في البراز كما لو كانت بيانات يومية – نضعه فقط في النفايات، ولكن في الحقيقة، هو نتيجة مباشرة لصحة الأمعاء لدينا“.

إرسال العينة بسيط جدًا: كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى www.seed.com/poop على هاتفك (لا تريد بالتأكيد أخذ الكمبيوتر المحمول معك إلى المرحاض). بعد ذلك، انقر فوق الزر الأرجواني الذي يقرأ ”GIVEaSHIT“. بعد إدخال بريدك الإلكتروني، يجب عليك تحديد الوقت اليومي الذي عادة ما تتغوط فيه، بعد ذلك، يمكنك إما تحميل صورة على الفور، أو اختيار تلقي بريد إلكتروني في وقت لاحق يتوافق مع جدول المواعيد.

بمجرد اكتمال العملية، يتم فصل الصورة عن جميع معلوماتك، بحيث يكون المرسل مجهول الهوية تمامًا، في الوقت نفسه يجلس فريق من سبعة أطباء لتحليل الصورة وتصنيفها وفقًا لمخطط بريستول للبراز.

يقسم المخطط المفيد البراز إلى سبعة أنواع، تتراوح من النوع 1، ممسك للغاية، إلى النوع 7، الإسهال. بمجرد معرفة مكان سقوط برازك، يمكنك أن ترى كيف يؤثر نظامك الغذائي ونمط حياتك على صحتك.

وقالت كريستين لي، طبيبة أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك، إن“النظام الغذائي الغني بالألياف يميل إلى إنتاج براز بني أكثر تشكّلاً، وهو الأكثر شيوعًا في مخطط بريستول البراز من النوع 4″، وإذا كان نظامك الغذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والماء، فقد تجد أن برازك أكثر تناسقًا، فيصنف من 1 إلى 3، ويمكن أن تؤثر عادات التمرينات الطبية والأدوية والمضادات الحيوية والإجهاد وأمراض المناعة الذاتية أيضًا على برازك.

على الرغم من أن صور المخطط رسوم بيانية جميلة، إلا أن الباحثين يؤكدون أن الكثير من الناس يواجهون صعوبة في تشخيص برازهم. لذا، فإن الهدف العام لجمع البيانات هذا هو تدريب الذكاء الاصطناعي على القيام بالعمل التشخيصي.

وقال ديفيد هاشيل، أحد مؤسسي شركة Auggi، لشبكة CNN ”تم تطبيق العلم بالفعل على صور البراز في شكل قوالب الزرقاء، وأداء الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح 100 ٪ من الوقت، ومع ذلك، قد يكون من الصعب تنفيذ المهمة باستخدام براز حقيقي. ”من الواضح ، عندما يتعلق الأمر بالبراز الحقيقي، نحتاج إلى بيانات حقيقية لتحقيق مستويات مماثلة من الدقة“.

وأوضح هاشيل لموقع ذا فيرج The Verge أنه بمجرد أن يفهم الناس برازهم، سيكونون قادرين على فهم العلاقة بين الأمعاء وأسلوب حياتهم بشكل أفضل، سيكافحون كل يوم لاتخاذ القرارات بشأن ما يجب تناوله، ومقدار التمارين التي يجب القيام بها للحفاظ على أجسامهم“.

وأكد أن ”من المهم للغاية بناء قاعدة البيانات هذه، وتطوير أدوات المراقبة البسيطة للسماح لهؤلاء المرضى بالقيام بذلك بشكل أساسي في المنزل.“

الخبراء يقولون: إنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فبمساعدة شخصيتك، سيتم طرح التطبيق خلال الربع الأول من عام 2020.