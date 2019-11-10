أبرزها ”الديد ليفت“.. 4 تمارين عليك تجنبها بعد سن الخمسين

تساعد الرياضة في تعزيز مستوى الطاقة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، فضلًا عن تحسين أداء الدماغ، وخاصة فيما يتعلق بالذاكرة، حيث يشير الخبراء دائمًا إلى مدى أهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة لمختلف الفئات العمرية.

وعلى الرغم من فوائد الرياضة العديدة، من المهم جدًا الأخذ في الاعتبار أنواع التمارين التي نمارسها، وما يناسب عمرنا، فمع تقدم العمر، تضعف العضلات وتصبح العظام هشة وأكثر عرضة للإصابة.

ووفق صحيفة ”تايمز أوف إنديا“، يوصي الخبراء بتجنب أنواع معينة من التمارين بعد بلوغ سن الخمسين، أبرزها:

”الديد ليفت“

تعد تمارين ”الديد ليفت“، المعروفة أيضًا باسم الرفعة المميتة، واحدة من أكثر التمارين شيوعًا، ولكنها تمارين قاسية تحفز معظم عضلات الجسم.

ومع التقدم في السن، يصبح الشخص أكثر عرضة لألم المفاصل والأوجاع، كما تصبح العضلات أكثر ضعفًا، لذا ينصح بتجنب هذا التمرين بعد سن الخمسين، لأن حدوث خطأ واحد أثناء ممارسته يؤدي إلى إصابة في العمود الفقري أو أسفل الظهر.

الكارديو

على الرغم من أن تمارين ”الكارديو“ رائعة للقلب، إلا أنه مع التقدم في السن تصبح عضلات القلب والشرايين أضعف، وممارسة الكارديو بكثافة قد تؤدي إلى إجهاد عضلات القلب، بالإضافة إلى إنتاج هرمون التوتر الـ ”كورتيزول“، والذي يؤدي ارتفاع مستوياته إلى اكتساب مزيد من الوزن.

تمرين الكتف الخلفي

ينصح الخبراء بتجنب هذا التمرين، لأن سحب الأوزان خلف العنق يمكن أن يؤدي إلى آلام شديدة في العنق ويجهد عضلاتها، كما يمكن لهذا التمرين أن يضغط على شرايين العنق، ما قد يؤدي للإصابة بالدوار.

ضغط الأرجل

قد يؤدي تحميل الكثير من الوزن على الأرجل إلى إصابة ركبتيك والعضلات المحيطة بها، وخاصة إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالمفاصل أو ما يُعرف بفتق أسفل الظهر، لذا عليك تجنب هذا التمرين بعد سن الخمسين.

وليس عليك التخلي عن الرياضة تمامًا، فجنبًا إلى جنب مع تجنب ما ذُكر أعلاه من تمارين، يُنصح بمتابعة روتين رياضي يركز على تمارين التوازن بالإضافة إلى تمارين منخفضة التأثير تشمل: الركض والمشي وركوب الدراجات، كما يوصى بالتركيز على تمارين التنفس أيضًا، حيث يواجه الكثير من كبار السن صعوبة في التنفس.