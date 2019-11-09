لمواجهة تلوث الهواء.. 6 طرق طبيعية لتطهير الرئتين

يُلحق تلوث البيئة ضررًا بالرئتين ويصيبهما بالعديد من الأمراض، وهو ما يستوجب العمل على تطهيرهما عبر اتباع طرق بسيطة وطبيعية، وفقًا لما نشرته صحيفة ”تايمز أوف إنديا“.

العلاج بالبخار

يعد العلاج بالبخار من أفضل الطرق لتطهير الرئتين، إذ إن استنشاق بخار الماء يفتح ممرات الهواء ويساعد على تنقية الرئتين إضافة إلى تعزيز عملية التنفس، لذا، يُنصح باتباع هذا العلاج يوميًا لتطهير ممرات الهواء أولًا بأول.

السعال المقصود

من بين الطرق البسيطة للغاية والتي تساعد بتطهير الرئتين من تلوث الهواء، هي السعال المقصود، والتي فيها تسعل بنفسك دون أن تكون مريضًا، وذلك لأن السعال يساعد الجسم على طرد أي غبار ومخاط محبوس.

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بفوائد صحية تشمل تطهير الرئتين، فما يحتويه الشاي الأخضر من مكونات، بما في ذلك مضادات الأكسدة، حيث يساعد في تقليل التهاب الرئتين، إضافة إلى حماية الأنسجة الرئوية الحساسة من التأثير الضار لاستنشاق الدخان وتلوث الهواء.

وسبق أن كشفت دراسة كورية أن الأشخاص الذين يشربون كوبين على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا يتمتعون برئة ذات صحة أفضل مقارنة بأولئك الذين لا يشربونه.

الأطعمة المضادة للالتهابات

يمكن لبعض الأطعمة المضادة للالتهابات أن تساعد بتنقية الممرات الهوائية والتغلب على صعوبة التنفس.

وتشمل هذه الأطعمة كلًا من: الكركم، والخضراوات الصليبية أو الكرنبية مثل: الكرنب، والبروكلي، والقنبيط، والفجل، واللفت، إضافة إلى أطعمة أخرى مثل: الكرز، والزيتون، والجوز، والفاصوليا، مع ضرورة تجنب الأغذية المصنعة لفترة من الوقت.

العسل

يتميز العسل بثرائه بمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، ما يساعد بتهدئة وتنقية الرئة، فالعسل يُستخدم منذ العصور القديمة لتهدئة تهيج الرئة وعلاج العديد من الأمراض التنفسية، بما في ذلك الربو والسل والتهابات الحلق، لذا، يُنصح بتناول ملعقة من العسل يوميًا لتعزيز صحة الرئتين وحمايتهما من تلوث الهواء.