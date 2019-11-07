كوب من القهوة يوميًّا يحميك من سرطان الكبد

قد يكون لفنجان من القهوة في الصباح فوائد أكبر من مجرد مساعدة الأشخاص المتعبين على التيقط وزيادة الانتباه، إذ أظهرت دراسة حديثة أن الذين يشربون القهوة يحمون أنفسهم من الإصابة بسرطان الكبد بنسبة النصف.

وخلصت الدراسة إلى أن حبوب القهوة تحتوي على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

نظر باحثون من جامعة كوينز في بلفاست إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، أكثر من 75% منهم يشربون القهوة، كانوا أقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد.

وقالت الدكتورة أونا ماكمينامين من كوينز: ”نتائجنا مطمئنة بشأن أن القهوة قد تكون لها فوائد صحية“.

كما قال المؤلف الرئيس للدراسة كيم تو تران: ”يمكن للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن يجدوا أن هذه العادة جيدة لصحتهم؛ وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي قد تحمي من السرطان“.

وأضاف: ”مع ذلك فإن شرب القهوة ليس وقائيًّا من سرطان الكبد مثل التوقف عن التدخين أو تقليل الكحول أو فقدان الوزن“.

وتتبع الباحثون 365.157 شخصًا يشربون القهوة، وأكثر من 100 ألف شخص لم يشربوها، على مدى سبع سنوات ونصف السنة باستخدام سجلات السرطان الوطنية.

ووجد الباحثون أن الخطر أقل بنسبة 50% بالنسبة لمن يشربون القهوة مقارنة بمن لا يشربونها.

وكانت هذه هي الحال عند أخذ الكحول والتدخين والسمنة في الحسبان، إذ انخفض الخطر بنسبة 13% لكل كوب يشربه شخص يوميًّا.

ويستخدم معظم شاربي القهوة في بريطانيا القهوة سريعة الذوبان، والتي يشتبه بعض الخبراء في أنها قد تنطوي على مخاطر أكبر للإصابة بالسرطان، إذ تشير الدلائل إلى أنها تحتوي على مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد.

ولم تجد الدراسة الأخيرة، التي نشرت في المجلة البريطانية للسرطان، صلة شاملة بين القهوة وسرطانات الجهاز الهضمي الأخرى.

وعلى جانب آخر، يعتقد الخبراء أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تقلل من عدد الخلايا غير الطبيعية التي يمكن أن تتطور إلى أورام.