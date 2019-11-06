استئصال ورم يزن 25 كيلو من رحم سيدة خمسينية (صور)

نجح فريق طبي في أحد المستشفيات الحكومية جنوب مصر، بإنقاذ حياة سيدة خمسينية، من الموت المحقق، بعد أن تمكن من إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من رحمها يزن 25 كيلوغرامًا.

وبحسب بيان حكومي، فإن فريقًا طبيًا بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف، نجح في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من رحم سيدة، في نهاية العقد الخامس من العمر، يزن 25 كيلوغرامًا.

وأكد البيان الصادر أن الفريق الطبي تمكن من إنقاذ حياتها، وتم احتجازها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها، في نجاح جديد لاستكمال سلسلة الجراحات الدقيقة التي تجري بالمستشفى في الآونة الأخيرة.

وقال مدير مستشفى التأمين الصحي في بني سويف، الدكتور محمد يحيى إسماعيل، إن المستشفى استقبل المريضة ”س.خ.خ“ 50 سنة، مقيمة بإحدى قرى مركز ناصر في بني سويف، تشكو من آلام حادة بمنطقة أسفل البطن، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وأجريت لها الأشعة اللازمة، تبين لأطباء الأورام في المستشفى، وجود ورم ضخم يستلزم التدخل الجراحي الفوري.