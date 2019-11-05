أبرزها ”التسمر“.. 5 أضرار للتدخين على شكل الوجه

لا ينحصر تأثير التدخين على الجلد في التجاعيد فقط، إذ تدمر السموم الموجودة في السجائر مادتي الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وهي مواد ضرورية لقوة ونضارة الجلد.

ولتوضيح النطاق الحقيقي لأضرار التدخين على الوجه، عرضت مجلة ”فيري ويل مايند“ قائمة بأبرز التغييرات التي يحدثها التدخين في وجهك:

الشيخوخة المبكرة

يؤدي التدخين إلى ظهور عدة تجعيدات في الوجه بما في ذلك ”خطوط المدخن“، وهي التجاعيد العمودية حول الفم والتي تنتج عن سحب الدخان من السيجارة مرارًا وتكرارًا، و“تجاعيد أقدام الغراب“ التي تظهر نتيجة نقص الكولاجين.

ترهل الجلد

يسبب التدخين ترهل جلد الوجه والجسم، بسبب نقص مستويات الإيلاستين التي تفقد الجلد مرونته.

سرطان الجلد

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية بنسبة 52%، وهو ثاني أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا، والذي غالبًا ما يصيب منطقة شفاه المدخنين بسبب ضعف المناعة مع التعرض المتكرر لسموم التدخين.

الصدفية

يعتبر التدخين من مسببات الصدفية، وهي حالة جلدية تنتج بقعًا حمراء قشرية ومثيرة للحكة، حيث يؤثر النيكوتين في السجائر على الجهاز المناعي ويؤدي لالتهاب الجلد وتطور الصدفية.

التسمر

يؤدي التدخين إلى نقص مستويات الأكسجين في الجلد، مما يؤدي بدوره إلى خلل في نمو الخلايا الجلدية وظهور تباين في درجة لون البشرة، وظهور بقع برتقالية ورمادية، بسبب الآثار السلبية للمواد الكيميائية في التبغ، حيث يحتوي دخان السجائر على أكثر من 7 آلاف مادة كيميائية، بما في ذلك 250 مادة سامة و70 مادة تسبب السرطان.