إزالة ورم ضخم من مبيض سيدة يفاجئ الأطباء (فيديو)

تمكن الأطباء في إحدى مستشفيات الهند، من إزالة ورم ضخم يزن 18 كغم، من مبيض سيدة شابة، عندما وصلت للمستشفى وهي تعاني من مشكلة كبيرة في التنفس.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن مجموعة من الجراحين في الهند تمكنوا من إزالة ورم من مبيض سيدة تُدعى كافيتا كلام، تبلغ من العمر 38 عامًا، بعد أن أتت إلى مستشفى أشاريا فينوبا بهايف في واردا، وهي مدينة تقع جنوب غرب ناجبور في قلب الهند.

وبحسب الصحيفة، كانت السيدة تعاني من آلام مبرحة في المعدة وتصارع من أجل التنفس.

وجاءت المفاجأة، عندما قام المسعفون بإجراء الاختبارات والفحوصات على المريضة، وتبين لهم وجود ورم عملاق في مبيض هذه السيدة يبلغ محيطه 41.7 بوصة (106 سم).

وأكد الأطباء أن هذا الورم كان سيمزق بطن السيدة، إذا لم يتم استئصاله بشكل سريع، حيث كان يستحوذ على 95% من بطنها.

وتم تشخيص إصابة هذه السيدة بورم غدي كيسي غير سرطاني، حيث أفاد الأطباء أن حجم هذا الورم هو أكبر حجم عالجوه طوال حياتهم المهنية.

يذكر أن المريضة كافيتا وهي أم لطفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات، كانت تعاني من آلام شديدة لمدة 7 أشهر كاملة، وكانت لا تمتلك تكاليف العلاج الطبي قبل أن تخضع لهذه الجراحة على يد الأطباء بعد أن ساءت صحتها وأثرت على عملية التنفس لديها.

وأكد الأطباء أن عملية استئصال الورم كانت صعبة ومعقدة للغاية، بحيث يتم استئصال هذا الكيس العملاق دون انسكاب السوائل بداخل تجويف البطن.

وقال الدكتور أبيشيك كوثول، إنه كان من الصعب تخدير المريضة تخديرًا كليًا، فاضطروا إلى إعطائها حقنة التخدير في العمود الفقري، بالإضافة لحقنة الإيبدورال التي تعطى للنساء قبل الولادة القيصرية لتخدير الجزء السفلي من الجسم.

وبسبب تخوف الأطباء من انخفاض ضغط الدم للمريضة وحدوث مضاعفات شديدة، قاموا بإخراج الورم عن طريق شق 2 سم فوق عظمة العانة.

وكانت كافيتا تزن 56.6 كغم قبل الجراحة، وانخفض وزنها إلى 37 كغم بعد إزالة الورم، وهي الآن بحالة صحية جيدة.