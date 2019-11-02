حالة طبية نادرة.. طفل بوجه أكبر من جسده (صور )

وُلد طفل أمريكي بحالة طبيبة نادرة تجعل وجهه أكبر من جسده، إذ يبدو وجهه كالعملاق على جسد صغير بسبب نمو عدد كبير من الأخاريج في فكه، بالإضافة لتشوه ليمفاوي في رأسه، وهو ما يحدث نتيجة خلل جيني يمنع نمو جزء معين في الجهاز المناعي بشكل صحيح أثناء وجود الطفل في الرحم.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الطفل غافن سيلفستري ( 18 شهرًا)، ولد بحالة طبيبة نادرة لا تحدث سوى لحالة واحدة من كل 4000 طفل.

وأعرب والداه فيكتوريا وجوزيف من مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا عن شعورهما بالحزن والخوف لدى معرفتهما بحال صغيرهما وذلك في الأسبوع الـ18 من مرحلة الحمل، عندما أخبرهما الطبيب أن طفلهما سيولد بحالة نادرة وهو تشوه ليمفاوي يحدث نتيجة تراكم خلايا غير طبيعية في الرأس، ما يجعل الرأس عبارة عن كتلة كبيرة.

واضطُر هذا الطفل الصغير لتحمل آلام كبيرة منذ ولادته حيث قضى أول 7 أشهر من حياته داخل المستشفى بعد ولادته بمئات من الأخاريج الصغيرة التي تنتفخ تحت الجلد بشكل مستمر متسببة في تورمه بهذا الشكل العملاق، وخضع للعديد من عمليات الحقن والعمليات الجراحية القاسية لتقليص حجم هذه الأخاريج.

وكان الطفل ”غافن“ يخضع لعمليات حقن الأخاريج لمدة 5 أيام في الأسبوع طوال شهرين كاملين، ثم قرر الأطباء بعدها إجراء عملية جراحية لاستئصال القصبة الهوائية ووضع أنبوب يُدخل الهواء إلى الرئتين، واستمرت هذه العملية 7 ساعات، أصيب خلالها الطفل غافن بالشلل الكيميائي، واعتمد في تنفسه على جهاز التنفس الصناعي.