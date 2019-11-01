دراسة: هكذا يحميك النوم جيدًا من الخرف

اكتشف العلماء أن الدماغ يقوم بإفراز سائل منظف قادر على التخلص من المواد السامة المرتبطة بالخرف، وذلك عند النوم لوقت جيد.

وفحصت دراسة جديدة أدمغة 13 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 23 و 33 بماسح التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء نومهم، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ورأى الباحثون في جامعة بوسطن شيئًا ”مذهلاً“، حيث يندفع السائل الدماغي الشوكي إلى المخ كل 20 ثانية.

ويُعتقد أن السائل الدماغيّ الشوكي (وهو سائل صافٍ عديم اللون موجود أيضًا في العمود الفقري) يُطرد المواد السامة التي تشارك في تطور الخرف.

وبناءً على هذه الدراسة، توصل العلماء إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على الكثير من النوم الجيد يمكنهم حماية أنفسهم من التدهور المعرفي.

وتمكن العلماء لأول مرة من التقاط العملية بالصور، ويأملون أن تمهد الطريق لفهم أمراض الدماغ.

وباستخدام شكل آخر من أشكال التصوير بالرنين المغناطيسي، قام الفريق أيضًا بقياس حركات السائل الدماغي الشوكي.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن تدفق السائل النخاعي ونشاط الموجات البطيئة يساعدان في التخلص من البروتينات السامة التي تضعف الذاكرة من الدماغ.

ويُعتقد أن كتل البروتين الموجودة في المخ، والتي تُسمى tau tangles and plaques، تلعب دورًا في سبب الخرف.