70 ألف مصاب بالسرطان سنويًا في إيران

أعلن مسؤول إيراني عن إصابة 70 ألف شخص سنويًا بمرض السرطان في بلاده، مرحجًا أن يصل العدد إلى 200 ألف في السنوات العشر المقبلة.

وقال كيرمرث يوسفي رئيس مستشفى ”مهرجان“، بمحافظة كرمان جنوب إيران: ”لدينا 70 ألف مريض جديد بالسرطان في البلاد يضافون إلى قائمة المصابين بهذا المرض كل عام، و50 ألف حالة وفاة سنويًا في مقاطعة كرمان“.

وأشار يوسفي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ مساء الخميس، إلى أنّ ”مرض القلب والأوعية الدموية هو السبب الرئيسي للوفاة، والسبب الثاني حوادث المرور، والثالث للسرطان“، متسائلًا ”من المسؤول عن السيطرة على مثل هذه القضايا“.

من ناحية أخرى، قال علي أكبر حقدوست، ممثل المجلس الأعلى للتأمين الصحي في إيران، بأن الإيرانيين يستهلكون مضادات الاكتئاب أكثر من الأوروبيين.

وأشار حقدوست إلى أن ثلث الأوروبيين يتعاطون مضادات الاكتئاب وأن الوضع أسوأ في بلدنا، قائلًا: ”يجب أن نصلح سلوكنا ونحاول أن نؤسس لثقافة جديدة، وإذا أردنا أن نصلح الأوضاع ونكون فعلًا فاعلين ومؤثرين في البلد، فعلينا التركيز على هذه القضايا“.

وكانت تقارير صحية توقعت في عام 2017 أن يصبح السرطان السبب الأول للوفاة في إيران بحلول عام 2030.