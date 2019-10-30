دراسة: كثرة شرب القهوة تعزّز صحة الأمعاء‎

دراسة: كثرة شرب القهوة تعزّز صحة الأمعاء‎

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

أظهر بحث جديد أجراه باحثون من كلية بايلور للطب في مدينة هيوستن الأمريكية، أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية مرتفعة من القهوة، لديهم تركيبة ميكروبات صحية في أمعائهم تمنع الالتهابات.

وقالت الدكتورة لي جياو كبيرة مؤلفي البحث، أن عينة الدراسة، أظهرت أثارًا غير متوقعة للقهوة على الأمعاء، حيث كشفت أن مستهلكي الكافيين بمستويات عالية يوميًا، توجد في أمعائهم مستويات عالية من الأجناس البكتيرية الجيدة: Faecalibacterium  وRoseburia، ومستويات منخفضة من البكتيريا الضارة E. ramosum“.

وأظهر التحليل أن مستهلكي الكافيين بمستويات منخفضة يوميًا أو لا يشربونها على الإطلاق، لا تظهر في أمعائهم الميكروبات الجيدة، بينما تظهر في أمعائهم البكتيريا الضارة E. Ramosum بمستويات مرتفعة، والتي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى الإصابة بالبدانة.

ووجد الباحثون، بحسب صحيفة Medical News Today الأمريكية للأخبار الطبية، أن هذه النتائج لا ترتبط بالعمر أو نوعية الوجبات الغذائية.

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