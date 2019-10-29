نصيحة مهمة لرعاية مرضى الزهايمر

تتطلب رعاية مرضى الزهايمر جهدًا كبيرًا من الذين يتولون تلك المهمة الشاقة، حيث يجد المريض صعوبة في النوم، وما يتبع ذلك من اضطرابات تزيد الأمر سوءًا.

وأظهر مسح حديث، وفقاً لصحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية، أن الخدم بالمنزل إذا قاموا بارتداء ملابس النوم أثناء نوباتهم الليلية، سيدرك المرضى أن وقت النوم قد حان.

وقال الخبراء إن واحدًا من بين كل 10 أشخاص اعتمد بالفعل هذه الممارسة لمساعدة مرافقيهم، فيما أيد 6 من كل 10 من أصحاب دور الرعاية البالغ عددهم 2600 بالمملكة المتحدة، والمديرين والموظفين الذين شملهم الاستطلاع ارتداء بيجاما في الليل.

وقالت سو ليرنر، من موقع ”carehome. co. uk“، الذي كُلف بالاستطلاع إنه ”لأمر جيد أن يفكر موظفو الرعاية المنزلية خارج الصندوق ويحاولون القيام بمبادرات مبتكرة في محاولة لجعل الحياة أفضل للأشخاص الذين يعانون من الخرف“، مضيفة ”نحن بحاجة إلى التكيف مع الأشخاص الذين يعانون من الخرف بدلًا من إجبارهم على التكيف مع أسلوب حياتنا“.