هذه العادات الصباحية تخلصك من دهون البطن‎

يسعى الكثير من الأشخاص لتجربة شتى الطرق للتخلص من الدهون الزائدة، وخاصة دهون البطن، ولكن غالبًا ما تبوء المحاولات بالفشل، كما أن بعض الحلول تكون مكلفة للغاية.

إلا أنه وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تكشف لنا أخصائية التغذية ”سوزي باريل“ عن 5 عادات صباحية بسيطة من شأنها تخليصك من دهون البطن، ولا تتطلب اتباع حمية معينة، ونوضحها فيما يأتي:

التركيز على الماء

تشير ”سوزي“ إلى أن شرب الماء يعد أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن، وتوصي بأهمية بدء صباح كل يوم بشرب 300-500 ملليتر من الماء.

وبالإضافة إلى تعزيز الجسم بالرطوبة بعد راحة طويلة في الليل، يعزز شرب الماء في الصباح من الجهاز الهضمي، كما أوضحت أن الماء المثلج خاصة، يعزز معدل الأيض بعد تناول الطعام.

فطور غني بالبروتين

توضح الخبيرة أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين، مثل البيض المخفوق مع الخضار أو سمك سلمون مدخن وأفوكادو وغيره، ستساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يعزز من زيادة معدل الآيض، وتنصح باستهلاك 20-30 غرامًا من البروتين عالي الجودة، من خلال تناول البيض والزبادي والعصائر التي تحتوي على البروتين، مثل: الفراولة والجوافة والبرتقال والموز وغيره، كما تساعد تلك الخطوة -أيضًا- على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

الألياف ضرورية

تعد الألياف مثبط قوي للشهية، لذا توصي ”سوزي“ ببدء الصباح بتناول أطعمة غنية بالألياف، مثل خبز الحبوب الكاملة والبذور والشوفان، وغيره، مع الحرص على الدمج بين الأطعمة الغنية بالألياف مع الغنية بالبروتين، وتنصح الخبيرة بتناول 20-30 غرامًا من الألياف يوميًّا.

القليل من الكافيين

على عكس المتوقع، توصي الخبيرة بعدم التخلي عن كوب القهوة الصباحي، لأنه بالإضافة إلى تعزيز انتباهك، يساعد الكافيين أيضًا في إنقاص الوزن، وقالت ”سوزي“ إنه ثبت أن الكافيين يعمل كمنشط يعزز من عملية الآيض، حتى إذا تم استهلاكه بكميات صغيرة؛ ما يعزز فقدان الوزن. وأشارت أيضًا إلى أن 300-400 ملغم من الكافيين، هو ما يوصى به يوميًّا للبالغ الطبيعي.

الحرص مع السكريات

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، تشدد ”سوزي“ على أهمية تجنب تناول السكريات والكربوهيدرات في الصباح، لأنها تؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الأنسولين، والذي يؤدي إلى اشتهاء السكريات أكثر، لذا يفضل تجنب السكريات والكربوهيدرات في الصباح.