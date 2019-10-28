ممثلو الديانات السماوية يوقعون وثيقة ترفض ”الموت الرحيم“

المصدر: ا ف ب

وقع ممثلو الديانات السماوية الثلاث (المسيحية واليهودية والاسلام) وثيقة سلموها الى البابا فرنسيس الإثنين، أكدوا فيها معارضتهم لمبدأ الموت الرحيم ”المرفوض أخلاقيًا“.

وجاء في الوثيقة حول الموت الرحيم أن هذه الممارسات ”يجب أن تحظر دون أي استثناء“ و“أي ضغط أو عمل لحث مرضى على إنهاء حياتهم مرفوض رفضًا تامًا“.

وجرت صياغة النص في الفاتيكان من قبل ممثل عن كل ديانة بينهم الحاخام ديفيد روزن المسؤول عن الشؤون الدينية في اللجنة اليهودية الأمريكية والمونسينيور فينشينزو باليا رئيس الأكاديمية الباباوية حول الحياة، وممثل عن مطرانية كييف (أرثوذكس) ورئيس اللجنة المركزية للجمعية المحمدية الإندونيسية سمسول أنور.

وكان الحاخام أبراهام ستاينبرغ رئيس المجلس الوطني الإسرائيلي الخاص باخلاقيات العلوم الحيوية قد اقترح هذه الفكرة على البابا.

وذكرت الوثيقة أنه ”لا يمكن إرغام اي عامل في المجال الطبي أو إخضاعه لضغوط لمساعدة مريض بشكل مباشر أو غير مباشر على تطبيق الموت الرحيم بشتى أشكاله“.

وشددت الوثيقة على ضرورة ”احترام هذا الحق عالميًا“، على أن ”يبقى صالحًا حتى عندما تعتبر هذه الأعمال شرعية على المستوى المحلي أو لبعض الفئات من الأشخاص“.

وورد في نص الوثيقة: ”حتى عندما تكون مهمة إبعاد الموت مهمة صعبة، نبقى ملتزمين أخلاقيًا ودينيًا بالعمل على تخفيف الألم والمعاناة وتقديم مساعدة روحية للمريض الذي يصبح قريبًا من الموت“.

وجاء فيها أيضًا أن ”الحياة تستحق دعمها حتى الوفاة الطبيعية“، ووعدت الديانات الثلاث بـ“مساندة القوانين والسياسات العامة التي تحمي حق المرضى الذين باتوا على مشارف الموت وكراماتهم تفاديًا للوصول إلى الموت الرحيم“.