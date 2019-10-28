أطباء ينصحون.. دمج هذه الأطعمة مع بعضها ضار للصحة

أوصى علماء وأطباء مختصون بالابتعاد عن دمج بعض الأطعمة أو تناولها تباعًا لما في ذلك من آثار على الصحة.

ونشرت صحيفة ”هيلث لاين“ الطبية، تحذيرات من تناول بعض أنواع من الأطعمة معًا، لما تسببه من ضرر على الصحة، فالجسم لا يستطيع هضم تلك الوجبات المختلطة، ما يؤدي إلى تعفنها أو تخمرها داخل المعدة.

ووفق الأطباء فإن الدمج بين الطعام سريع الهضم وبطيء الهضم يتسبب في حدوث اضطرابات في المعدة.

السبانخ ومنتجات الألبان

هذا المزيج من الأطعمة يضر بمستويات الكالسيوم في الجسم، خاصة لمن يعانون من مشاكل نقص الكالسيوم، لأن الأطعمة مثل السبانخ والشيكولاتة والشاي تحتوي على ”أكسالات“، وهي مادة مغذية مرتبطة بعنصر الكالسيوم.

وتناول الوجبات التي تحتوى على ”الأكسالات“ مع منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يُحدث خللًا في التوازن الغذائي، ويقلل من امتصاص الكالسيوم في الجسم، فإذا كنت تحرص على زيادة معدلات الكالسيوم في جسمك تجنب الجمع بين الأطعمة الغنية بـ“الأكسالات“ والغنية بالكالسيوم.

الجزر والدهون

يحتوي الجزر على الكاروتينات وهي مركبات موجودة في الخضروات ذات اللون الأحمر والبرتقالي والأخضر الداكن، مثل الجزر والطماطم والفلفل الأحمر والسبانخ والقرنبيط، ويجب أن يرتبط تناولها بالدهون حتى يحصل الجسم على فوائدها.

ولكن هذا لا يعني تناول الجزر مع وجبات دسمة تحتوي على مستويات عالية من الدهون كما هو شائع، لكن يكفي تناول بعض الجبن أو زيت الزيتون بجانب الجزر أو البروكلي المطهو على البخار مع قليل من الزبدة حتى يتمكن الجسم من الحصول على فوائد الجزر العديدة مثل انخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب ومشاكل الرؤية.

تناول الأطعمة مع العصير أو الماء

وعلى عكس الشائع، فإن شرب الماء أو العصير مع تناول الطعام له أضرار سُمية على جسم الإنسان، حيث يخفف أحماض المعدة ويقلل من فعاليتها في تحطيم البروتينات والكربوهيدرات والدهون لذلك يفضل تناول الماء أو العصير قبل 10 دقائق من الوجبة حتى تبتعد عن الإفراز المفرط لإنزيمات المعدة.

الفاكهة المطهوة مع الأطعمة

يُضاف بعض أنواع من الفاكهة مثل الفراولة والمانحو عند طهي الأطعمة، وذلك له تأثير خطير للغاية، فهذه النوعية من الأطعمة المجمعة تبقى محتجزة داخل الجهاز الهضمي، ويبدأ السكر نتيجة لذلك في التخمر داخل المعدة.

الفاكهة والزبادي

يحتوي الزبادي على الكثير من البكتيريا التي تنشط بسبب السكر الموجود في الفاكهة، وهذا يؤدي بدوره للعديد من المشاكل الصحية كالتسمم والحساسية، يمكنك تجنب هذه المشكلة باستخدام اللبن الزبادي في درجة الحرارة العادية للغرفة، وخلطه مع ملعقة من العسل أو القرفة أو الزبيب بدلًا من الفاكهة الطازجة.

الموز والحليب

يشكل هذا المزيج خطرًا على المعدة والجهاز الهضمي لأنه ثقيل جدًا على الجسم أثناء عملية الهضم ويبقى في المعدة لفترات طويلة إذا كنت من محبي اللبن بالموز يمكنك إضافة قليل من جوزة الطيب أو القرفة لتحفيز الجهاز الهضمي لتفادي تلك الأضرار الصحية.

الطماطم والمعكرونة

يشكل هذا المزيج خطرًا كبيرًا على المعدة لاحتواء الطماطم على إنزيمات تتفاعل مع النشويات التي توجد في المعكرونة فتضعف المعدة وتصبح غير قادرة على الهضم بسهولة.

اللحم والجبنة

يحتوي هذا المزيج على نسبة عالية من البروتين التي تكون ثقيلة على المعدة وتسبب اضطرابات في عملية الهضم.

الحبوب باللبن وعصير البرتقال

تناول الحبوب ”الكورن فليكس“، مع اللبن وشرب عصير البرتقال معه مزيج ضار جدًا بالصحة فاللبن يحتوي على الكازين وعصير البرتقال حمضي وبالتالي فهما يلغيان قيمتهما الغذائية بتناولهما معًا، لأن البرتقال يدمر الإنزيم الموجود في الحبوب النشوية، لذلك من الأفضل تناول عصير البرتقال قبل وجبه الحبوب بساعة أو بعدها.