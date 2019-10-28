أضرار الابتعاد عن منتجات الألبان.. ومقارنتها بحليب اللوز وفول الصويا

أصبحت الحمية الخالية من الألبان الخيار الأمثل للعديد من النساء والرجال حول العالم، وروج خبراء التغذية لها باعتبارها الحمية الأكثر أمانًا، وانعكاسًا بالإيجاب على الصحة وفقدان الوزن، فضلاً عن الحفاظ على بشرة نقية نضرة، بمجرد التخلي عن منتجات الألبان.

لكننا اليوم بصدد تناول الموضوع من وجهة نظر أخرى، وهي تأثير هذه الحمية على صحة العظام بمرور العمر؛ لأن منتجات الألبان غنية بالكالسيوم وهو أحد العناصر اللازمة لصحة العظام وتقويتها، فإذا كنت ممن يتبع هذه الحمية، ضع هذه الأمور في حسبانك أولا.

استبدل الملايين حول العالم منتجات الألبان المستخلصة من حليب البقر، بأنواع أخرى من الحليب، كحليب اللوز وفول الصويا، لكن هذه الخيارات ليست موفقة بالمرة، وبحسب الرابطة الوطنية البريطانية لهشاشة العظام، سيؤدي الاستغناء عن منتجات الألبان لعواقب صحية وخيمة، ومضاعفات خطيرة بمرور العمر، ويوضح الخبراء أهمية هذه المنتجات لصحة العظام، والمشاكل الصحية الناجمة عن هذه الحمية في السطور التالية.

لماذا نحتاج لمنتجات الألبان؟

تمدنا منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبدة، بعنصر الكالسيوم وهو أمر حيوي لبناء العظام خاصة في مرحلة الطفولة، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام في المستقبل، ما ينتج عنه ضعف العظام وتفتيتها بسهولة.

تقول المستشارة السريرية للجمعية الوطنية لهشاشة العظام وأستاذ التغذية بجامعة ساري سوزان لانهام: ”منتجات الألبان مهمة جدا في مرحلة البلوغ أيضًا، وتبدأ المخاطر في أواخر العشرينيات من العمر، أي أنه لا توجد فرصة لتعويض نقص المغذيات في الجسم، وبناء عظام متينة قوية من جديد“.

هل منتجات الألبان مهمة للعظام؟

يرجع السبب الرئيسي لتخلي الناس عن استهلاك منتجات الألبان، لاقتناعهم التام بأضرارها على صحتهم، لكن المعالج الغذائي إيان ماربر يستنكر هذه المسألة فيقول: ”يعتقد الناس أنهم سيحصلون على الكالسيوم والمعادن الكافيين لصحة أجسامهم من السبانخ والبذور، لكن ما يخفى عليهم جميعا، هو صعوبة امتصاص الجسم للكالسيوم من هذه الأطعمة، مقارنة بالمعادن المتواجدة في حليب البقر“.

وأضاف: ”يتبع الفتيات الصغيرات حميات غذائية تضر بصحتهن، ولا يلتفتن إلى العواقب والمخاطر المستقبلية، ولأنهن بحاجة لتقوية العظام والمحافظة على صحتهن؛ عليهن عدم الانسياق وراء المعلومات التضليلية، والكف عن اتباع الحميات الغذايئة، فقط لأنها الاتجاه السائد للتغذية في العالم“.

كيف نحافظ على صحة العظام؟

يقول ماربر: ”ليس من الضروري الاستغناء التام عن منتجات الألبان في نظامك الغذائي، ويمكنك الحصول على الكالسيوم من مصادر أخرى، مثل الخبز والحبوب والأسماك المعلبة، والمكسرات والبذور والخضروات الورقية، وكلها غنية بالكالسيوم والمغذيات الطبيعية، وفي حال كنت تعانين من حساسية الألبان أو تتبعين حمية نباتية، اختاري من هذه البدائل ليحصل جسمك على ما يكفيه من الكالسيوم وفيتامين د“.