دراسة: تأخير الساعة يخفّض الإصابة بالنوبات القلبية 20%

قالت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية، إنه ”بعد تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة للعمل بالتوقيت الشتوي، بعدة أيام، فإن له تأثيرًا إيجابيًا على صحة مرضى القلب، حيث يُواجهون انخفاضًا في احتمالية إصابتهم بنوبات قلبية، بنسبة 20% تقريبًا“.

وأظهرت الدراسة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عند تقديم عقارب الساعة في التوقيت الصيفي، فإن معدلات الإصابة بنوبات قلبية لدى مرضى القلب تقفز على الفور إلى 25% تقريبًا.

وأوضحت الدراسة، أن التوقيت الشتوي يمنح ساعة نوم إضافية، والتي بدورها تعزز من الصحة العامة عمومًا، وصحة القلب على وجه الخصوص.

وأفاد الدكتور نيل ستانلي عضو ”جمعية النوم البريطانية“ ومؤلف كتاب ”كيف تنام جيدًا“، بأن ”مُعظمنا ينام ساعات قليلة في الليالي الصيفية، حيث يمكن أن تصبح حالة مزمنة تهدد الصحة العامة وعلى رأسها أمراض القلب، مبينًا أن التوقيت الشتوي يُعوض هذا الحرمان من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم“.

بدوره، أكد البروفيسور ميلفين لوبو اختصاصي أمراض القلب في بريطانيا، أن الأهم من قضاء وقت طويل في السرير هو الحصول على نوعية نوم جيدة.

من ناحيته، أوضح الأستاذ نفيد ساتار من معهد علوم القلب والأوعية الدموية بجامعة جلاسجو البريطانية، أن الاستنزاف الجسدي والذهني أثناء النهار بالتزامن مع السهر ليلًا يمكن أن يرفع مستويات الهرمونات التي تزيد من ضغط الدم، كما ويزعزع توازن الهرمونات الحيوية في الجسم والتي تتحكم في الشهية.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، ما يصل إلى ساعتين قبل النوم، يزعج ساعة الجسم الداخلية أو العمليات البيولوجية، والذي بدوره يعطل عملية التمثيل الغذائي في الجسم، حيث يصبح أقل كفاءة في معالجة الطعام لإنتاج الطاقة، ويُسبب زيادة في نسبة السكر في الدم وضغط الدم، واللذين يزيدان من خطورة الإصابة بالأزمات القلبية، وتصلب الشرايين.

وشددت بحوث صينية على أن حتى قيلولة ما بعد الظهر لا تساعد في تعويض النوم المضطرب ليلًا.

وفي السياق ذاته، خلصت بحوث نُشرت في مجلة علم الأحياء البريطانية، مطلع العام الجاري، إلى أن حتى النوم نهاية الأسبوع، لم يساهم في تعويض الحرمان من النوم.

ودعا الباحثون، في نتائج بحوثهم، وفقًا للصحيفة البريطانية، إلى ضرورة النوم في وقت مبكر باستمرار، وذلك كأفضل دفاع ضد المشاكل الصحية، ومن بينها الحماية من أمراض القلب والجهاز التنفسي والاضطرابات النفسية وحتى الموت المبكر.