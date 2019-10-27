انتبه.. استخدام الهاتف في الظلام يفقدك بصرك

كشف الأطباء أن النظر بالهاتف الذكي في الظلام يمكن أن يتسبب في حدوث جلطة في العين، التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجها على الفور، حسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

ووفقًا للصحيفة، تأتي هذه التحذيرات بعد أن أصيب رجل في الصين بالعمى المؤقت نتيجة استخدام هاتفه في الفراش ليلًا، إذ فقد المريض وانغ، المقيم في شمال غرب الصين، بصره بعد أن قضى بعض الوقت يلعب على هاتفه الذكي في الظلام.

وعندما نُقل وانغ إلى المستشفى، شخَّص الأطباء إصابته بانسداد الشريان المركزي في شبكية العين، المعروف باسم ”جلطة العين“، وينتج عن انسداد الشرايين التي تحمل الأكسجين إلى شبكية العين، التي ترسل الإشارات البصرية إلى الدماغ، مؤكدين أن عمى وانغ المؤقت نتج عن الإفراط باستخدام الهاتف بالظلام وهو مستلق بالفراش؛ ما أدى للضغط المفرط على عينيه.

وحذر الأطباء، من أن هذه الحالة تصيب حوالي 20 شابًّا كل شهر ومعدلات إصابة الأصغر سنًّا في تزايد مستمر، مؤكدًا خطرها الكبير وأنها يمكن أن تؤدي إلى عمى دائم إذا لم تُعالج فورًا، في حين نصح الخبراء بإراحة العينين كل فترة من الضوء الأزرق الناتج عن شاشات الهواتف والتلفاز والكمبيوتر، وتجنب السهر على الهواتف ليلًا.