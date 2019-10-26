تعرف على أفضل أطعمة بعد التمارين الرياضية

يعتبر الغذاء جزءا مهما من أي روتين رياضي، فالنظام الغذائي الصحيح قادر على تعزيز الأداء ونتائج التمارين، وعلى النقيض من شأن تناول أطعمة غير صحية أو غير مناسبة أن يؤثر سلبًا على قدرتك على أداء التمارين وتطوير أدائك، كما يقلل من الفوائد التي تعود على جسمك من الرياضة.

وعلى الرغم من إعلان العديد من الشركات الشهيرة عن أنظمة وأطعمة ومكملات غذائية ومنشطات، تدعي تعزيز صحتك وأدائك أثناء ممارسة الرياضية، إلا أن جميع الخبراء والأطباء يشيرون إلى أن تبسيط الأمور هو أفضل سبيل للالتزام بروتين رياضي طويل المدى.

وتعتبر أهم خطوة تلي التمارين الرياضية ووضع الضغط على جسمك، هي التعافي من هذا الضغط حتى يستطيع جسمك الاستفادة منه بشكل صحي، وينقسم هذا التعافي إلى 3 عناصر، وهي النوم والتغذية وطرق التعافي المساعدة مثل التدليك وحمامات الثلج وتمارين التنفس.

وكلما أسرعنا في إيصال العناصر الغذائية الصحيحة إلى الخلايا بعد التمرين، يساعدك ذلك على تسهيل التعافي وتعزيز النتائج بشكل أسرع.

الأطعمة التي يمكن هضمها وامتصاصها بسرعة هي الخيار الأفضل بعد التمرين، فهناك 60 -90 دقيقة بعد التمرين، يكون جسمك حساسًا ومستعدًا لامتصاص الكربوهيدرات والبروتينات خلالها، ولذلك من شأن التركيز على الأطعمة التي يمكن هضمها بشكل أسرع أن يساعد على الاستفادة من هذه الفرصة.

أفضل 5 مصادر للكربوهيدرات

الأرز والبطاطا البيضاء أو البطاطا الحلوة والموز والأناناس والتمر والشوفان المطحون والكينوا

ملحوظة: حاول استهلاك 50 غراما من إجمالي الكربوهيدرات.

أفضل 5 مصادر للبروتين

لحم الديك الرومي أو الدجاج والبيض ومخفوق البروتين النباتي والعدس أو الحمص والسمك الأبيض

ملحوظة: ينصح باستهلاك ما لا يقل عن 25-30 غرام من إجمالي البروتين.