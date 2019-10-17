دراسة: سماعات فحص أعطال الطرق يمكنها اختبار تشققات المفاصل

توصل باحثون من جامعة لانكستر البريطانية، في دراسة تجريبية، إلى أن السماعات الدقيقة التي يستخدمها مهندسو المساحة في فحص تصدعات الجسور في الطرقات، يمكن استخدامها في فحص تشققات المفاصل.

واستخدم الباحثون سماعات مهندسي المساحة في فحص ركبتي مرضى التهابات المفاصل، عن طريق ربطها في سيقانهم، حيث وجدوا أنها ترصد أصواتًا غير مسموعة، وعالية التردد من المفاصل، وعند توصيلها بالكمبيوتر يمكنها الكشف عن ما إذا كانت المفاصل صلبة أو متورمة أو هشة، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ووصف جون جودكر قائد الفريق البحثي نتائج الدراسة بالمثيرة، مرجحًا أن هذه النتائج سوف تغير طريقة تشخيص وعلاج التهاب المفاصل للأفضل وبأكثر دقة لكل مريض.

وتشخص هشاشة العظام، في الوقت الحالي، بالفحص بالأشعة السينية مع ظهور أعراض الشعور بالألم في المفاصل.

ولكن الباحثين البريطانيين يعتبرون التشخيص الحالي عاجزًا عن الكشف عن المرض في مراحله المبكرة، بخلاف اكتشافهم الأخير.

يُذكر أن التهابات المفاصل وهشاشة العظام يمكن أن تحدث في أي مفصل، سواء في الركبتين أو الوركين أو اليدين، حيث يوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن كعلاج لها.