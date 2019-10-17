السيسي ينتقد زيادة الوزن مجددًا: ينعكس على الأمن القومي (فيديو)

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حديثه عن السمنة بين المصريين، خلال حفل تخرج طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، تضمن نصائح بخصوص المحافظة على الصحة والرياضة وعدم زيادة الوزن.

وأثار حديث السيسي عن السمنة في مناسبات سابقة جدلًا في مصر، لا سيما تصريحاته الأخيرة والتي انتقد فيها ارتفاع نسبة البدانة بين المواطنين، وذلك خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة ”100 مليون صحة“.

وقال السيسي في حفل تخريج أول دفعة بكلية طب القوات المسلحة: ”خلي بالك من نفسك وصحتك وعلمك وقيمك ومعرفتك واوعى تسيب الرياضة واوعى وزنك يزيد خالص“، متابعًا: ”لما أقول الكلام يقال الرئيس يتكلم في هذا الأمر، أيوه طبعًا أمال إيه“.

وتابع: ”إذا أصبحت ثقافة عندنا أن نحرص على هذا الأمر ونراقب أكلنا بشكل جيد، سينعكس إيجابًا على الأمن القومي بشكل لا يتصور“.

وفي هذا الصدد، ذكّر الرئيس الحضور بنتائج اختبارات الأمراض السارية.