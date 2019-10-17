أطول رجل في أمريكا يواجه أزمة صحية تهدد حياته (صور)

يعاني فوفكفينيسكي من ولاية مينيسوتا في أمريكا، وهو من أصل أوكراني، مشاكل صحية لا يستطيع الشفاء منها بسبب طوله، إذ يبلغ طوله 7 أقدام أي حوالي 2.13 متر؛ وهو السبب لكونه يواجه بعض الصعوبات في حياته.

كما يعاني فوفكفينيسكي 37 عامًا من حالة مرضية في القلب، ويحتاج لإصلاح صمام به نتيجة عيب خلقي، كما يعاني من ورم يضغط على الغدة النخامية في المخ، وبدوره يفرز الهرمونات بغزاره ما يزيد من طوله بمرور الوقت.

ويصف الشاب حالته بحسب صحيفة ”ديللي ميل“ البريطانية، قائلًا: ”نشرت فيديو على يوتيوب أشرح فيه حالتي، وإنني بحاجة ماسة لإجراء عملية دقيقة ولكنها مستحيلة بسبب طولي المتزايد“.

وأضاف: ”أشكر كل المتابعين على مشاعرهم الطيبة تجاهي، فقد عانيت كثيرًا في حياتي، وما زلت أعاني بسبب طولي، وعندما أقضي في المستشفى وقتًا طويلًا، لا أقدر على النوم إلا ساعات قليلة في وضع الجلوس، فليس هناك سرير يناسبني بطبيعة الحال“.

ويسبب الورم إفراز المزيد من الهرمونات المحفزة على النمو وتجديد الخلايا في جميع أنحاء الجسم، وبسبب حجم جسمه الكبير ربما يحتاج لتوسيع عضلاته وأعضائه، ولأنه لن يتوقف عن النمو سيزداد طوله ويستحيل علاجه بالطبع.

وتعيد حالة ”فوفكفينيسكي“ إلى الأذهان المصارع الفرنسي الشهير والممثل أندريه روسيموف، والمعروف باسم أندريه العملاق.

ويعتبر المرض، حالة نادرة تسمى العملقة النخامية وأصابت نحو 100 شخص فقط حول العالم بحسب التقارير الطبية، وينتج عنها مضاعفات خطيرة تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، والسكتة القلبية بسبب تضخم القلب.

وسافر الشاب ”فوفكفينيسكي“ من أوكرانيا إلى أمريكا، وعمره 7 سنوات، بعدما عجز الأطباء في بلده عن علاجه، واعتقد أبواه أنهما سيمكثان مع طفلهما في الولايات المتحدة لمدة شهر واحد فقط، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إزالة الورم بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين ظل فوفكفينيسكي في مينيسوتا، ويتم علاجه بالأدوية فقط لمنع انتشار وتأثير الورم.

ويقول الطبيب جريجوري جاريسون، المشرف على الحالة في مستشفى مايو كلينيك: ”لسوء الحظ يستحيل إزالة الورم تمامًا، ما يعني استمرار إفراز الغدة النخامية للهرمونات بشكل كبير، وبالتالي يزيد من حجم الورم بالتبعية ما يهدد حياته“.

يذكر أن فوفكفينيسكي، ظهر في العديد من الإعلانات والأفلام، يرتدي قميصًا مكتوبًا عليه أكبر الداعمين لأوباما في العالم، وظهر مع الأخير وهو يصافحه أثناء تواجده ضمن الحشود، في مينيابوليس أواخر عام 2009.