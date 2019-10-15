يونيسيف: 340 مليون طفل في العالم يعانون نقصًا غذائيًّا

أعلنت منظمة ”اليونيسف“ التابعة للأمم المتحدة، أن 340 مليون طفل في العالم دون سن الخامسة، يعانون نقصًا في التغذية.

وقالت منظمة ”اليونيسف“ التابعة للأمم المتحدة، إن طفلًا واحدًا من كل 3، دون الخامسة من العمر، في العالم، ”لا يتغذى كما ينبغي لضمان نموه بشكل سليم ويعاني إما نقص تغذية وإما زيادة في الوزن نتيجة تغير بالعادات الغذائية وزيادة بالفقر وتغير المناخ، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا علينا“.

وأكدت المنظمة في تقرير لها نشرته الثلاثاء، أن ”سوء التغذية الحاد والمزمن يشكل تحديًا كبيرًا في العالم؛ ما يؤدي إلى تأثيرات بالغة الخطورة على النمو البدني والذهني للأطفال“.

وكشفت المنظمة أنه في العام 2018، كان نحو 227 مليون طفل من أصل 676 مليون طفل دون الخامسة في العالم (أي الثلث تقريبًا) يعاني سوء تغذية أو وزنًا زائدًا، في حين كان 340 مليونًا (أي نصفهم) يعاني نقصًا غذائيًّا.

وأشارت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف في بيان صحافي مرفق بأول حصيلة حول الموضوع بهذه الأهمية تجريها المنظمة الأممية منذ 20 عامًا: ”لا بدّ لنا من تغيير طريقة تعاملنا مع سوء التغذية. فالأمر لا يقتصر على تقديم طعام كاف للأطفال، بل يقضي في المقام الأول بتوفير تغذية سليمة لهم“.

وأكدت أن سوء التغذية الحاد والمزمن يشمل تحديًا كبيرًا لكن نقص التغذية يبقى المشكلة الأساسية وهو يطال عددًا أكبر بأربع مرات من الأطفال الصغار مقارنة بالوزن الزائد.

ومع أن عدد الأطفال الذين لا يتلقون ما يكفي من الغذاء بالنسبة إلى حاجاتهم الغذائية، انخفض بنسبة 40% بين 1990 و2005، إلا أن هذه المشكلة لا تزال مستشرية في عدد كبير من البلدان، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.