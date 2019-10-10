خلافًا لدراسات سابقة.. النوم 9 ساعات يوميًا يُعرضك للإصابة بالخرف والزهايمر

كشفت دراسة جديدة، أن النوم لمدة 9 ساعات يوميًا أو أكثر ربما يتسبب في الإصابة بمرض الخرف والزهايمر.

وكانت قائمة طويلة من الدراسات في السنوات الأخيرة، قد ربطت مرض الزهايمر بنقص النوم، إلا أن البحث الجديد يشير إلى عكس ذلك.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد العلماء أن الأشخاص الذين ناموا لمدة 9 ساعات أو أكثر في الليلة، أظهروا انخفاضًا كبيرًا في مهارات الذاكرة واللغة، وهي علامات مبكرة للخرف.

وكان أولئك الذين ناموا أقل من 6 ساعات معرضين للخطر أيضًا، حيث يرى الباحثون أن عدد ساعات النوم الجيدة تتراوح من 7-8 ساعات.

وأشار الخبراء، إلى أنهم لا يعرفون بالضبط لماذا يتسبب النوم كثيرًا في الإصابة بالخرف، لكنهم يقولون إن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف يعانون من اضطرابات في المخ مما يعزز النوم الطويل.

وكان فريق الأكاديميين بمدرسة جامعة ميلر في ميامي، قد طبق البحث على 5247 شخصًا من ذوي الأصول الإسبانية على مدار 7 سنوات، وكان المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و 75 عامًا، جزءًا من دراسة صحة المجتمع اللاتيني في جميع أنحاء البلاد.

وتم اخضاع المشاركين لاختبار المعرفي العصبي في بداية ونهاية الدراسة.

يذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن مرض الزهايمر أكثر شيوعًا بين السود واللاتينيين، على الرغم من أن السبب غير واضح.