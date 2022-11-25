باستخدام تقنية "كورونا".. ابتكار لقاح يمكنه محاربة 20 سلالة إنفلونزا

ويتم منح اللقاح على دفعتين، وهو يعتمد على تقنية "mRNA" التي تعتمد في تكوينها على المادة الوراثية التي يتم برمجتها لمكافحة مسببات الأمراض، وكان قد تم استخدامها في لقاحات "كورونا" لشركتي "مودرنا وفايزر".

ويعتمد لقاح الإنفلونزا الجديد على تعريف الخلايا على إنشاء نسخ متماثلة من البروتينات التي تظهر في جميع سلالات فيروس الإنفلونزا من أجل تدريب الجسم على تذكر كيفية التعرف على أي فيروس يحمل هذا البروتين في المستقبل ومحاربته.

وقام الباحثون في كلية الطب بجامعة "بنسلفانيا" الأمريكية باختبار اللقاح على الفئران والقوارض، ويعتزم العلماء حاليًا بدء التجارب البشرية.