الولايات المتحدة تسمح بلقاح جديد ضد التهاب القصيبات

وافقت وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية (اف دي ايه)، اليوم، على لقاح ثان، طورته مختبرات "فايزر"، ضد الفيروس المخلوي التنفسي، المسؤول عن التهاب القصيبات، بعد شهر من الموافقة على لقاح أول.

وفي بداية أيار/مايو، وافقت "اف دي ايه" على لقاح "أريكسفي" المطور من مختبرات "جي اس كاي" البريطانية، وهو الأول من نوعه في العالم.

ويُسمح بإعطاء لقاح "أريكسفي" للمسنين فقط، شأنه في ذلك شأن "لقاح "أبريفسو" من فايزر.

من المقرر أن يجتمع مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي السلطة المرجعية للصحة العامة في الولايات المتحدة، في الـ21 من حزيران/يونيو لتحديد توصيات لاستخدام اللقاحات المضادة للفيروس المخلوي التنفسي لدى المسنين.

وإذا ما كانت خلاصات هذا الاجتماع مواتية لها، تعتزم مختبرات فايزر تسويق لقاحها "أبريفسو" في الربع الثالث من العام الحالي، أي قبل الخريف، وهي فترة تشهد تقليديًّا عودة الإصابات الموسمية بالتهاب القصيبات.